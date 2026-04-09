Екипажът на мисията "Артемида II" ("Артемис II") на НАСА се сблъска с неочаквани технически затруднения в космоса. Основният проблем е свързан с космическата тоалетна на борда на кораба "Орион". Става дума за система на стойност около 30 милиона долара, известна като Universal Waste Management System. Тя отказва няколко пъти още в първите дни от мисията.

Първият проблем възниква часове след изстрелването. Екипажът съобщи, че вентилаторът на системата е блокирал. Причината се оказва недостатъчно количество вода в системата. След намесата на астронавта Кристина Кох и допълване на водата, устройството започва да работи.

"Горда съм да се нарека космически водопроводчик", казва тя пред центъра за управление на мисията. "Всички въздъхнахме с облекчение, когато се оказа, че проблемът е решен."

Няколко дни по-късно се появява нова повреда. Тръбата за отвеждане на урината замръзва и се запушва. Екипажът успява да възстанови работата, като завърта кораба към Слънцето и използва нагреватели.

Проблемите обаче продължават. Около петия ден от мисията тоалетната отново става неизползваема. "В момента тоалетната не може да се използва. Моля, използвайте резервните средства", съобщава операторът Джени Гибънс.

Причината вероятно е препълване на резервоара за отпадни води и ново образуване на лед. Това ограничава отвеждането на течностите извън кораба.

В подобни ситуации астронавтите използват аварийно устройство, известно като Collapsible Contingency Urinal. То представлява проста система за събиране на течности.

"Когато си в окололунното пространство с повредена тоалетна, са нужни резервни решения", коментира астронавтът Доналд Петит.

Твърдите отпадъци се съхраняват в запечатани торби, които ще бъдат върнати на Земята.

Ръководителят на мисията Джон Хъникът отбелязва, че проблемът привлича внимание поради своята универсалност. "Фиксацията върху тоалетната е част от човешката природа. Всеки знае колко е важна, а в космоса управлението ѝ е по-трудно", казва той.

Случаят показва, че дори при напреднали космически технологии, базови системи като санитарните остават сериозно предизвикателство.

