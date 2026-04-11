Домът на главния изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман е бил атакуван с коктейл "Молотов" в ранните часове на деня в Сан Франциско. Полицията съобщи, че 20-годишен мъж е задържан по случая, съобщава "Ал Джазира".

Инцидентът е станал около 4:00 часа местно време. По данни на полицията заподозреният е хвърлил самоделно запалително устройство към имота. Пожарът е засегнал част от външната врата, след което извършителят е избягал пеша.

От полицията не разкриха самоличността на задържания и първоначално не потвърдиха адреса. По-късно говорител на OpenAI уточни, че става дума за дома на Алтман. "За щастие няма пострадали. Оценяваме бързата реакция на полицията и подкрепата на града за сигурността на нашите служители", заявиха от компанията.

Заподозреният е бил открит около час по-късно в близост до централата на OpenAI, на около 5 километра от мястото на атаката. Според полицията той е отправял заплахи да подпали сградата.

OpenAI предлага нова икономика: 4-дневна работна седмица и данък "роботи"
Мотивите за нападението все още не са ясни. Разследването продължава, като от OpenAI заявиха, че съдействат на властите.

Случаят идва на фона на засилени опасения за сигурността около компанията. През последните месеци централата ѝ в Сан Франциско е била обект на заплахи и протести. През ноември миналата година инцидент с отправени заплахи доведе до временно затваряне на офисите.

Растящото влияние на OpenAI и развитието на изкуствения интелект привличат вниманието на активисти и критици. Част от тях предупреждават за рисковете от технологията и за ролята на компанията в проекти, свързани с отбраната на Съединените щати.

Въпреки критиките OpenAI продължава бързия си растеж. Компанията беше оценена на 852 милиарда долара след последен инвестиционен рунд. Нейният продукт ChatGPT остава водещ в потребителския сегмент с над 900 милиона активни потребители седмично и около 50 милиона абонати.

Обвиниха OpenAI в "откровенна лъжа" заради договора им с Пентагона
Вицепремиерът на РСМ: Проблемът с България може да бъде решен от ЕС за един следобед Днес
Вицепремиерът на РСМ: Проблемът с България може да бъде решен от ЕС за един следобед
16291
Стефано Габана си тръгна от "Долче&Габана" Лайф
Стефано Габана си тръгна от "Долче&Габана"
10985
Разочарование в бяло, Реал (Мадрид) не спечели в трети пореден двубой Корнер
Разочарование в бяло, Реал (Мадрид) не спечели в трети пореден двубой
4594
Европейските летища изчерпват запасите си от реактивно гориво до три седмици Бизнес
Европейските летища изчерпват запасите си от реактивно гориво до три седмици
6839
Бог го прибира на Великден Impressio
Бог го прибира на Великден
20649
Санторини по американски: В този град няма хотели, но се плащат баснословни суми за нощувка Trip
Санторини по американски: В този град няма хотели, но се плащат баснословни суми за нощувка
2393
Нещо по-различно: Да нашарим яйцата с естествени бои Вкусотии
Нещо по-различно: Да нашарим яйцата с естествени бои
946
Телците са практични, а Стрелците мислят нестандартно: Скритите таланти на зодиите Zodiac
Телците са практични, а Стрелците мислят нестандартно: Скритите таланти на зодиите
1137
Днес ще бъде облачно с превалявания. В планините има шанс и за сняг Времето
Днес ще бъде облачно с превалявания. В планините има шанс и за сняг
238