Задържаха 20-годишен за атаката. Мотивите все още са неясни

Снимка: iStock by Getty Images

Домът на главния изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман е бил атакуван с коктейл "Молотов" в ранните часове на деня в Сан Франциско. Полицията съобщи, че 20-годишен мъж е задържан по случая, съобщава "Ал Джазира".

Инцидентът е станал около 4:00 часа местно време. По данни на полицията заподозреният е хвърлил самоделно запалително устройство към имота. Пожарът е засегнал част от външната врата, след което извършителят е избягал пеша.

От полицията не разкриха самоличността на задържания и първоначално не потвърдиха адреса. По-късно говорител на OpenAI уточни, че става дума за дома на Алтман. "За щастие няма пострадали. Оценяваме бързата реакция на полицията и подкрепата на града за сигурността на нашите служители", заявиха от компанията.

Заподозреният е бил открит около час по-късно в близост до централата на OpenAI, на около 5 километра от мястото на атаката. Според полицията той е отправял заплахи да подпали сградата.

Мотивите за нападението все още не са ясни. Разследването продължава, като от OpenAI заявиха, че съдействат на властите.

Случаят идва на фона на засилени опасения за сигурността около компанията. През последните месеци централата ѝ в Сан Франциско е била обект на заплахи и протести. През ноември миналата година инцидент с отправени заплахи доведе до временно затваряне на офисите.

Растящото влияние на OpenAI и развитието на изкуствения интелект привличат вниманието на активисти и критици. Част от тях предупреждават за рисковете от технологията и за ролята на компанията в проекти, свързани с отбраната на Съединените щати.

Въпреки критиките OpenAI продължава бързия си растеж. Компанията беше оценена на 852 милиарда долара след последен инвестиционен рунд. Нейният продукт ChatGPT остава водещ в потребителския сегмент с над 900 милиона активни потребители седмично и около 50 милиона абонати.

