От малко под 350 милиарда долара до 4,01 трилиона долара пазарна капитализация

След 15 години като главен изпълнителен директор на Apple, Тим Кук се оттегля от поста и предава ръководството на старшия вицепрезидент по хардуерно инженерство Джон Търнъс. Новината бележи края на управлението на човек, който наследи Стив Джобс през 2011 година и ръководи компанията до превръщането ѝ в технологичен гигант с оценка от около 4 трилиона долара.

Кук се присъединява към Apple през 1998 година. Като изпълнителен директор той поема компанията през август 2011 година, когато пазарната ѝ капитализация е малко под 350 милиарда долара. Под негово ръководство стойността на Apple нараства до 1 трилион през 2018 година, 2 трилиона през 2020 година, 3 трилиона през 2022 година и 4 трилиона през 2025 година. Към момента компанията се оценява на около 4,01 трилиона долара.

За фискалната година, приключваща през септември 2025 година, Apple отчита нетна печалба от 112 милиарда долара. Това представлява осемкратен ръст спрямо 2010 година. Ръстът е постигнат въпреки пандемията от COVID-19 и напрежението между САЩ и Китай.

Кук, който преди това е главен оперативен директор и е смятан за архитект на глобалната логистична мрежа на Apple, разширява присъствието на компанията в Китай. Той добавя около 200 магазина към глобалната мрежа на Apple по време на управлението си.

Ето с какво ще запомним управлението му на Apple:

Разширяване на продуктовата екосистема

Под ръководството на Кук Apple разширява продуктовата си линия отвъд iPhone и Mac. Компанията представя Apple Watch през 2015 година, който се развива в устройство за здраве и спорт с функции като измерване на кислород в кръвта и ЕКГ.

През 2016 година Apple навлиза в аудио пазара с AirPods, които променят категорията на безжичните слушалки. През 2020 година компанията добавя и слушалки тип "over-ear". През 2014 година Apple придобива Beats.

През 2024 година е представен Apple Vision Pro, позициониран като платформа за "пространствено изчисление". Устройството обаче не успява да постигне очаквания търговски успех заради високата цена.

Apple разширява и линията на iPad, като устройствата постепенно се превръщат в алтернатива на компютри за работа, обучение и лична употреба. При iPhone се появяват по-достъпни модели като iPhone SE, както и ключови технологични промени като Face ID и дисплеи от край до край.

Растеж на услугите

Кук развива значително и бизнеса с услуги. Apple Pay, стартиран през 2014 година, достига около 818 милиона потребители в световен мащаб.

Apple Music, пуснат през 2015 година, достига над 112 милиона абонати. Apple TV+, стартиран през 2019 година, печели редица награди, включително "Оскар" за най-добър филм.

През 2019 година Apple стартира и Apple Arcade, платформа за игри. Облачната услуга iCloud също се разширява значително, включително чрез iCloud+ през 2021 година.

Бизнесът с услуги генерира 109,16 милиарда долара приходи за фискалната 2025 година, което представлява значителна част от общите приходи на компанията от 416,16 милиарда долара.

Преход към собствени чипове

По време на управлението на Кук Apple започва преход от процесори на Intel към собствената си серия Apple Silicon през 2020 година. Процесът е завършен през 2023 година за Mac линията. Резултатите включват по-висока производителност и по-дълъг живот на батерията.

Изкуствен интелект и нови предизвикателства

Apple навлиза в ерата на изкуствения интелект през 2024 година с Apple Intelligence. Въпреки това компанията изостава спрямо конкуренцията в генеративния AI сектор. Забавя се и обновената версия на гласовия асистент Siri.

Инвестиции и инфраструктура в САЩ

През последните години Apple обявява инвестиционен план за 600 милиарда долара в САЩ. Планът включва разширяване на производството и веригите за доставки, с фокус върху полупроводници и високотехнологична инфраструктура.

Apple Park

Под ръководството на Кук е завършен Apple Park през 2017 година. Кампусът с площ от 708 декара побира над 12 000 служители и се захранва изцяло от възобновяема енергия. Той се превръща и в основна сцена за продуктови презентации на компанията.

