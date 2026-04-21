След 15 години начело на Apple, Тим Кук ще предаде поста главен изпълнителен директор на Джон Търнъс. Промяната влиза в сила от 1 септември 2026 година.

Търнъс е старши вицепрезидент по хардуерно инженерство в компанията. Той е на 51 години и работи в Apple от 25 години. Кариерата му започва през 2001 година в екипа за продуктов дизайн. Това е едва втората му работа след кратък период във фирмата за виртуална реалност Virtual Research Systems.

През 2013 година той става вицепрезидент по хардуерно инженерство, а през 2021 година е повишен до старши вицепрезидент. Търнъс е с 15 години по-млад от Кук и се смята за дългосрочен избор за ръководството на компанията. Apple традиционно поддържа стабилност на върха, като има само двама главни изпълнителни директори през последните две десетилетия.

До момента Търнъс ръководи всички хардуерни разработки в компанията. Това включва ключови продукти като iPhone и MacBook. Той стои зад разработката на устройства като AirPods, Apple Watch и Vision Pro. Участва и в прехода от процесори на "Интел" към собствените чипове Apple Silicon.

Сред последните му проекти е лаптопът MacBook Neo. Моделът е позициониран като по-достъпен и използва решения като чип от iPhone, за да намали разходите.

"Никога не искаме да пускаме посредствени продукти. Искаме качество и изживяване, типично за Apple. За Neo това означаваше да създадем нещо изцяло ново", казва Търнъс в интервю.

В своя реч през 2024 година в Университета на Пенсилвания той споделя и философията си за работа. "Винаги приемайте, че сте толкова умни, колкото всеки в стаята, но никога не приемайте, че знаете толкова, колкото тях. Така ще имате увереност, но и нужната скромност да задавате въпроси."

Като главен изпълнителен директор Търнъс ще трябва да води Apple в условия на засилена конкуренция в сферата на изкуствения интелект. Пред него стои и задачата да развие технологиите зад Vision Pro.

Извън работата си Търнъс поддържа нисък публичен профил. В студентските си години е бил състезател по плуване. За дипломния си проект създава механична ръка за хранене, управлявана с движения на главата, предназначена за хора с тежки увреждания.

