949 Снимка: Apple

Apple представи нов модел от бюджетната си серия смартфони. iPhone 17e дебютира в САЩ на цена от 599 долара. За тези пари устройството получава процесора Apple A19, използван и в базовия Apple iPhone 17, както и поддръжка на функциите за изкуствен интелект Apple Intelligence. Базовата версия започва с 256 GB памет - двойно повече спрямо предходното поколение.

Екранът е 6.1-инчов Super Retina XDR OLED с HDR10 и 1200 нита максимална яркост. Дисплеят е защитен с Ceramic Shield, а iPhone 17e е със сертификация IP68 за прахо- и водоустойчивост

Сред най-важните промени е добавянето на безжичното зареждане чрез MagSafe и стандарта Qi2, които позволяват мощност до 15 W. Смартфонът се предлага в черно, бяло и нов светлорозов цвят.

Устройството използва и новия клетъчен модем Apple C1X modem, който според компанията е до два пъти по-бърз от предишния C1 и консумира с около 30% по-малко енергия.

Камерата е една. Тя е 48-мегапикселова и използва системата Fusion, която позволява 2x увеличение с качество, близко до оптичното. Видео може да се записва в 4K с Dolby Vision при до 60 кадъра в секунда, както и със Spatial Audio за по-потапящ звук при слушане с Apple AirPods или Apple Vision Pro.

iPhone 17e поддържа функции като сателитен SOS сигнал и пътна помощ. Наличните цветове са черно, нежно розово и бяло.

Стигаме и до един от най-важните въпроси. Колко струва iPhone 17e в България?

Както може да се очаква, смартфонът е по-скъп от обявената си цена за САЩ, където ще се продава за 599 долара, което е около 515 евро.

В България базовата версия на iPhone 17e без план струва 559,98 евро или 1095,23 лева. Версията с 512 GB вътрешна памет ще се продава за 759,98 евро или 1486,39 лева.

За сравнение базовият iPhone 17 струва 949.00 евро или 1856.08 лв., но с повече търсене може да се намери и за 848,00 евро или 1658,54 лв. Това означава, че бюджетният iPhone 17e е с около 290 евро или 565 лева по-евтин.

