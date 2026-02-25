8439 Снимка: Samsung

Samsung официално представи дългоочакваната серия Galaxy S26. Новата гама включва три модела - Galaxy S26, S26+ и Galaxy S26 Ultra - като всеки от тях поставя нов стандарт в своя клас, обединявайки мощен хардуер, революционни дисплейни технологии и най-умния софтуер на компанията досега. Изкуственият интелект е основен акцент, като с всяко поколение смартфоните от серията Galaxy S стават все по-способни. Ето какво трябва да знаем за тях:

Galaxy S26

Samsung Galaxy S26 Снимка: Samsung

Стандартният Galaxy S26 разполага с 6.3-инчов FHD+ Dynamic AMOLED 2X дисплей със 120Hz адаптивна честота. Корпусът е тънък 7.2 мм и тежи 167 грама. Моделът използва Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy или Exynos 2600 в зависимост от пазара, комбинирани с 12GB RAM и 256GB или 512GB вътрешна памет.

Камерата включва 50MP основен сензор с 2x оптичен зуум, 12MP ултраширока камера и 10MP телефото с 3x оптично увеличение. Селфи камерата е 12MP.

Батерията е 4300 mAh с поддръжка на 25W жично зареждане, което осигурява до 55% заряд за около 30 минути, както и Fast Wireless Charging 2.0 и Wireless PowerShare.

Galaxy S26+

Samsung Galaxy S26+ Снимка: Samsung

Galaxy S26+ предлага по-голям 6.7-инчов QHD+ Dynamic AMOLED 2X дисплей със същата адаптивна честота до 120Hz. Размерите са 158.4 x 75.8 x 7.3 мм, а теглото достига 190 грама. Хардуерната платформа е идентична със стандартния модел - Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy или Exynos 2600 според пазара, с 12GB RAM и до 512GB памет.

Камерите са същите като при Galaxy S26 - 50MP основна, 12MP ултраширока и 10MP телефото с 3x оптично увеличение, плюс 12MP предна камера.

Батерията е увеличена до 4900 mAh и поддържа 45W жично зареждане, което позволява до 69% заряд за около 30 минути, както и бързо безжично зареждане.

Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra Снимка: Samsung

Върховият модел Galaxy S26 Ultra разполага с 6.9-инчов QHD+ Dynamic AMOLED 2X дисплей с адаптивна честота на опресняване от 1 до 120Hz и Vision Booster. Устройството е с размери 163.6 x 78.1 x 7.9 мм и тегло 214 грама, което го прави най-тънкия Ultra модел досега. За първи път в смартфон е интегриран вграден Privacy Display - хардуерно решение, което ограничава страничната видимост на екрана на ниво пиксел.

Моделът се захранва от Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, като Samsung отчита до 19% ръст в CPU производителността, 24% при GPU и 39% при NPU спрямо предходното поколение.

За да поддържа висока производителност, Galaxy S26 Ultra представя обновена изпарителна камера с термален материал, разположен по страните на процесора. Това подобрява разсейването на топлината, запазвайки устройството хладно и стабилно дори при интензивни задачи като игри, мултитаскинг и видеозапис.

Налични са конфигурации с 12GB или 16GB RAM и до 1TB вътрешна памет. Батерията е с капацитет 5000 mAh и поддържа 60W жично зареждане, което осигурява до 75% заряд за около 30 минути, както и бързо безжично зареждане и Wireless PowerShare.

Камерата е сред най-сериозните акценти. Galaxy S26 Ultra предлага 200MP основен сензор с бленда f/1.4 и 2x оптичен зуум, 50MP ултраширока камера, 50MP телефото с 5x оптичен и 10x хибриден зуум, чието качество е като на оптичен, както и 10MP телефото с 3x оптично увеличение. Предната камера е 12MP.

Моделът поддържа новия професионален видео стандарт APV за висококачествена компресия, подобрена Nightography Video и SuperSteady стабилизация с хоризонтален контрол.

Най-добрите камери на Samsung

Samsung Galaxy S26 Ultra Снимка: Samsung

Серията Galaxy S26 на Samsung Electronics поставя сериозен акцент върху камерата и изкуствения интелект, като комбинира заснемането, редактирането и споделянето на съдържание в единен, интегриран процес. Амбицията е ясна - професионално качество без нужда от професионален опит или външен софтуер.

При Samsung Galaxy S26 Ultra хардуерните подобрения започват още от оптиката. По-широките бленди позволяват повече светлина да достига до сензора, което води до по-ясни и детайлни кадри при слаба осветеност, включително при използване на увеличение. Обновената Nightography Video технология подобрява видеозаписа в тъмни сцени - от концерти на закрито до нощни кадри на открито - с по-добра яснота и по-живи цветове.

Стабилизацията също е надградена. Функцията SuperSteady вече предлага и хоризонтална стабилизация, което осигурява по-плавни кадри при движение, спорт или снимане върху неравен терен. Ultra моделът е и първият в серията с поддръжка на APV - нов професионален видеостандарт и кодек за ефективна компресия без загуба на качество, оптимизиран за многократна обработка и монтаж.

Изкуственият интелект има ключова роля и в обработката на изображението. Подобреният AI ISP се прилага и към предната камера, като осигурява по-естествени тонове на кожата и по-фини детайли при смесено осветление.

Редактирането на снимки и видео е интегрирано директно в познатия интерфейс. С обновения Photo Assist потребителят може да описва с текст какви промени желае - например трансформиране на дневна сцена в нощна, добавяне на нови обекти или възстановяване на липсващи части от кадъра. Системата позволява последователни редакции с преглед на всяка стъпка и възможност за връщане назад, което прави процеса по-гъвкав и контролиран.

Функцията за смяна на облекло в снимки добавя още едно ниво на персонализация, като дава възможност за корекции на детайли като петна или нежелани елементи върху дрехи. Всичко това е част от екосистемата на Galaxy AI.

Creative Studio обединява инструментите за създаване и персонализиране в едно пространство. Потребителите могат да започнат от скица, снимка или текстова идея и бързо да генерират завършени визуални елементи - стикери, покани или персонализирани тапети - без да напускат приложението или да използват външни програми.

AI инструментите подпомагат и по-практични задачи. Document Scan автоматично премахва изкривявания, гънки и нежелани обекти като пръсти в кадъра, за да създаде чисти сканирани изображения. Няколко файла могат да бъдат обединени в един PDF документ, което улеснява дигитализирането на разписки, формуляри и бележки.

Samsung Galaxy S26 Ultra, Samsung Galaxy S26 + и Samsung Galaxy S26 Снимка: Samsung

Силата на Galaxy AI

Истинската революция при серията Galaxy S26 обаче се случва в софтуера. И трите модела работят с Android 16 и One UI 8.5, като Samsung залага на най-амбициозната досега версия на Galaxy AI.

Galaxy AI вече не просто изпълнява команди, а започва да предвижда нуждите на потребителя. Функцията Now Nudge прави контекстуални предложения в точния момент - например, ако приятел ви поиска снимки от скорошно пътуване, телефонът автоматично ще ви предложи да ги споделите директно от галерията.

Новият персонализиран асистент Now Brief става още по-активен, предоставяйки навременни напомняния за резервации и ангажименти. Търсенето също е по-интуитивно, като Circle to Search вече разпознава множество обекти в едно изображение едновременно.

S26 серията интегрира и подобрен разговорен Bixby, както и поддръжка на асистенти от трети страни като Gemini и Perplexity. В сферата на творчеството, Photo Assist позволява редакции с текстови команди (като "промени деня в нощ"), докато Creative Studio превръща скиците и идеите в готови визуални елементи.

С навлизането на изкуствения интелект в мобилните устройства персонализацията става все по-дълбока - а с нея и нуждата от по-висока защита на личните данни. С новата серия Samsung Galaxy S26 компанията поставя сигурността в центъра на потребителското изживяване, като интегрира защита на всички нива - от хардуера до софтуера и AI функциите.

Потребителите могат сами да определят кога да се активира защитата - например при въвеждане на ПИН кодове, пароли или при използване на конкретни приложения.

Функцията Call Screening разпознава непознати обаждания и обобщава причината за тях, улеснявайки управлението на входящите разговори.

Privacy Alerts използва машинно обучение, за да предупреждава в реално време, когато приложения изискват достъп до чувствителни данни като местоположение, контакти или регистри на повиквания.

В приложението Галерия е добавен Private Album, който позволява лесно скриване на снимки и видеа без създаване на отделни папки или вход в акаунт.

Серията внедрява и постквантова криптография (PQC) за защита на критични системни процеси - включително проверка на софтуера и защита на фърмуера. Това означава по-дългосрочна устойчивост срещу бъдещи киберзаплахи.

И отново - Samsung Galaxy S26 Ultra въвежда иновативен вграден Privacy Display - първи по рода си в индустрията. Технологията осигурява защита на съдържанието директно на ниво пиксел, без нужда от външни протектори.

Наличност и цени

Серията Galaxy S26 се отличава с единен дизайнерски език при всички модели, с общи цветови опции, включващи Виолетов Кобалт, Бяло, Черно и Небесносиньо както и ексклузивните за онлайн продажба Розово злато и Сребристо.

В рамките на кампанията по предварителни поръчки в периода 25.02 до 10.03 потребителите могат да закупят модел от серията Galaxy S26 с два пъти повече място за съхранение като спестят до €200 / 391,17лв. и получат по-високата памет на цената на по-ниската. (За Galaxy S26 Ultra с 1TB място за съхранение е нужно еднократно доплащане в размер на €100 / 195,60 лв.).

Смартфоните се предлагат на препоръчителни цени, стартиращи от €999 за Galaxy S26, €1249 за Galaxy S26+ и €1449 за Galaxy S26 Ultra.

Повече информация за устройствата може да намерите тук >>>

Samsung Galaxy S26 Ultra, Samsung Galaxy S26 + и Samsung Galaxy S26 Снимка: Samsung

