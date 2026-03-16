Американската технологична компания "Епъл" (Apple) представи днес второто поколение на премиум безжичните слушалки от серията "ЕърПодс Макс" (AirPods Max) на цена от 549 долара - повече от пет години след дебюта на първата версия, предаде Ройтерс.

Това е първото значително обновяване на модела след пускането му през 2020 г., a компанията добавя нови функции и подобрено активно шумопотискане, за да се конкурира по-агресивно на пазара на премиум слушалки.

В момента този сегмент е доминиран основно от японската "Сони груп" (Sony Group), "Боуз" (Bose) и "Сенхайзер" (Sennheiser).

Захранвани от собствения чип Ейч2 (H2) на "Епъл", който управлява най-новата гама устройства "ЕърПодс", новите слушалки ще бъдат достъпни за поръчка от 25 март в повече от 30 държави, a зареждането на търговската мрежа ще започне в началото на следващия месец, съобщиха от компанията.

Сред подобренията при "ЕърПодс Макс 2" (AirPods Max 2) са по-добро активно шумопотискане, подобрена микрофонна система и редица нови функции, включително и възможност за превод в реално време на разговорите, които потребителите водят (Live Translation).

"Епъл" си връща лидерството на пазара на смартфони след повече от десетилетие
Функцията за превод на живо, представена за първи път при серията слушалки "ЕърПодс Про 3" (AirPods Pro 3) през септември м.г., позволява превеждане на разговори между хора, говорещи различни езици, чрез платформата за изкуствен интелект "Епъл Интелиджънс" (Apple Intelligence) на технологичната корпорация.

Новият модел слушалки "ЕърПодс Макс 2" поддържа и по-добро аудио качество при свързване чрез Ю Ес Би-Си (USB-C) порт, насочен към създатели на музика и професионални потребители, които изискват по-висока аудио прецизност, съобщи "Епъл".

Днешното продуктово обновяване следва представянето на няколко нови продукта на компанията по-рано този месец, сред които "айФон 17и" (iPhone 17e), най-достъпната версия на преносимия компютър на концерна - "МакБук Нео" (MacBook Neo) с начална цена от 599 долара, както и новия монитор "Студио Дисплей ЕксДиАр" (Studio Display XDR), заедно с актуализирани версии на "МакБук Про" (MacBook Pro), "МакБук Еър" (MacBook Air), "АйПад Еър" (iPad Air) и "Студио Дисплей" (Studio Display).

ИЗБРАНО
Стефка Костадинова обяви, че влиза в листите на ДПС Днес
Стефка Костадинова обяви, че влиза в листите на ДПС
30773
Червеният килим на "Оскар"-ите разцъфтя в пролетни тонове (снимки) Лайф
Червеният килим на "Оскар"-ите разцъфтя в пролетни тонове (снимки)
160356
Синер показа нерви от стомана в голям финал, за да се нареди до Федерер и Джокович Корнер
Синер показа нерви от стомана в голям финал, за да се нареди до Федерер и Джокович
5255
Пазарът на имоти след еврото: повече продавачи, по-предпазливи купувачи и признаци за забавяне на ценовия ръст Бизнес
Пазарът на имоти след еврото: повече продавачи, по-предпазливи купувачи и признаци за забавяне на це...
21061
"Живот страшен и все пак много хубав" - историята на Пенка Касабова, създала световната оперна звезда Борис Христов Impressio
"Живот страшен и все пак много хубав" - историята на Пенка Касабова, създала световната оперна звезд...
1150
Идва краят на евтините самолетни билети и масовите екскурзии заради кризата в Близкия изток Trip
Идва краят на евтините самолетни билети и масовите екскурзии заради кризата в Близкия изток
4945
Запечен цял карфиол с ароматни подправки Вкусотии
Запечен цял карфиол с ароматни подправки
2012
Тези 4 зодии трябва незабавно да се погрижат за здравето си през пролетта Zodiac
Тези 4 зодии трябва незабавно да се погрижат за здравето си през пролетта
1991
По-студено, ветровито и с превалявания от дъжд и сняг през седмицата Времето
По-студено, ветровито и с превалявания от дъжд и сняг през седмицата
17667