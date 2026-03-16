Моделът предлага превод в реално време, активно шумопотискане и USB-C свързаност на цена 549 долара

1329 Снимка: Социалната мрежа "Х"

Американската технологична компания "Епъл" (Apple) представи днес второто поколение на премиум безжичните слушалки от серията "ЕърПодс Макс" (AirPods Max) на цена от 549 долара - повече от пет години след дебюта на първата версия, предаде Ройтерс.

Това е първото значително обновяване на модела след пускането му през 2020 г., a компанията добавя нови функции и подобрено активно шумопотискане, за да се конкурира по-агресивно на пазара на премиум слушалки.

В момента този сегмент е доминиран основно от японската "Сони груп" (Sony Group), "Боуз" (Bose) и "Сенхайзер" (Sennheiser).

Захранвани от собствения чип Ейч2 (H2) на "Епъл", който управлява най-новата гама устройства "ЕърПодс", новите слушалки ще бъдат достъпни за поръчка от 25 март в повече от 30 държави, a зареждането на търговската мрежа ще започне в началото на следващия месец, съобщиха от компанията.

Сред подобренията при "ЕърПодс Макс 2" (AirPods Max 2) са по-добро активно шумопотискане, подобрена микрофонна система и редица нови функции, включително и възможност за превод в реално време на разговорите, които потребителите водят (Live Translation).

Функцията за превод на живо, представена за първи път при серията слушалки "ЕърПодс Про 3" (AirPods Pro 3) през септември м.г., позволява превеждане на разговори между хора, говорещи различни езици, чрез платформата за изкуствен интелект "Епъл Интелиджънс" (Apple Intelligence) на технологичната корпорация.

Новият модел слушалки "ЕърПодс Макс 2" поддържа и по-добро аудио качество при свързване чрез Ю Ес Би-Си (USB-C) порт, насочен към създатели на музика и професионални потребители, които изискват по-висока аудио прецизност, съобщи "Епъл".

Headphones that are so much more than just headphones!



The new AirPods Max 2 have even better audio, even better ANC, and even better features like Adaptive Audio and Live Translation. pic.twitter.com/tXnOxPCLor — Greg Joswiak (@gregjoz) March 16, 2026

Днешното продуктово обновяване следва представянето на няколко нови продукта на компанията по-рано този месец, сред които "айФон 17и" (iPhone 17e), най-достъпната версия на преносимия компютър на концерна - "МакБук Нео" (MacBook Neo) с начална цена от 599 долара, както и новия монитор "Студио Дисплей ЕксДиАр" (Studio Display XDR), заедно с актуализирани версии на "МакБук Про" (MacBook Pro), "МакБук Еър" (MacBook Air), "АйПад Еър" (iPad Air) и "Студио Дисплей" (Studio Display).

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.