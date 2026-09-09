Тази вечер видяхме още iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, нови модели Apple Watch и слушалките AirPods 5

34673 Снимка: Apple

На 9 септември Apple проведе най-голямото си събитие за тази годината. То бе под мотото "Surprise and Shine", което можем да преведем на български като "Изненадай и заблести" или "Изненада и блясък". Макар Apple първо да представи iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, то "звездата на вечерта" бе първият сгъваем смартфон на Apple - iPhone Duo.

Това е първото голямо продуктово събитие на Apple след оттеглянето на Тим Кук от поста главен изпълнителен директор. Начело на компанията вече е Джон Тернъс, който поема ръководството в момент, когато Apple се очаква да навлезе в нов етап от развитието на продуктовото си портфолио и да обмисли своята стратегия за AI.

Тим Кук обаче се появи за последен път съвсем в началото, заявявайки "аз не съм главният герой, този човек е". След репликата клипът продължи с Джон Тернъс. Събитието започна с представянето на iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, но липсваше по-евтиният базов iPhone 18. След това бяха представени умните часовници Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 и слушалките AirPods 5.

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Ние започваме статията си с най-интересното - първият сгъваем iPhone. Тук е добре да уточним, че това далеч не е първият сгъваем смартфон - Huawei, Samsung, Honor, Motorola, Google и други успяха да изпреварят компанията от Купертино. Как са се справили калифорнийците?

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iPhone Duo Снимка: Apple

iPhone Duo обаче се отличава с иновативен сгъваем дизайн. Компанията го описва като модел, който съчетава нова конструкция с познатото усещане за iPhone. В разгънато състояние устройството е най-тънкият iPhone досега. Друга новост е, че iPhone Duo ще бъде само с eSIM във всички държави.

iPhone Duo разполага с два дисплея, които са проектирани да работят като едно цяло. В разгънато състояние телефонът предлага 7,6-инчов Super Retina XDR екран. Той е с 50% по-голяма площ от дисплея на iPhone 18 Pro Max и с 80% по-голяма площ от този на iPhone 18 Pro.

iPhone Duo Снимка: Apple

Външният дисплей е с диагонал 5,4 инча. Според Apple той предлага около 90% от площта на екрана на iPhone 18 Pro. Компанията планира да добави поддръжка на Apple Pencil за двата дисплея по-късно тази година.

Apple е разработила специална многослойна конструкция за сгъваемия дисплей на iPhone Duo. Целта е екранът да остане плосък при разгъване и да издържа на продължителна употреба.

iPhone Duo Снимка: АР/БТА

Дисплеят използва специална нанотекстура, която намалява отблясъците и отраженията. Apple е използвала опита си от iPad и Mac, за да създаде повърхност, която изглежда матова и остава гладка на допир. Технологията използва лазерна литография, при която всяка микролеща се оформя пиксел по пиксел.

Производителността е до 35% по-висока при продължително натоварване в сравнение с iPhone 17 Pro.

iPhone Duo Снимка: Apple

Телефонът е оборудван с отделна батерия във всяка от двете си половини. Те работят като една система и осигуряват целодневна автономия. Apple посочва до 31 часа възпроизвеждане на видео с вътрешния дисплей и до 44 часа с външния.

При използване на двата екрана в приблизително равна степен iPhone Duo предлага до 24 часа работа с едно зареждане. Бързото зареждане достига 50% за около 20 минути. Само 5 минути зареждане осигуряват до 5 часа възпроизвеждане на видео през външния дисплей.

iPhone Duo Снимка: АР/БТА

Touch ID е интегриран в страничния бутон. iPhone Duo може да се отключва и чрез Apple Watch.

Apple е преработила iOS, за да се възползва от различните размери на двата екрана. Когато потребителят преминава от външния към вътрешния дисплей, съдържанието се разширява и се адаптира към по-голямата площ. Основните контроли остават на една и съща позиция отстрани, за да са лесно достъпни с палеца.

iPhone Duo Снимка: Apple

Камерата за FaceTime е скрита зад дисплея. Apple е запазила еднакво съотношение на страните на двата екрана, така че преминаването между сгънат и разгънат режим да бъде по-интуитивно. Компанията посочва, че дисплеят е подходящ както за хоризонтална, така и за вертикална употреба.

Корпусът е изработен от титан, който е прецизно обработен и полиран до огледален финиш. Двете половини на телефона образуват непрекъсната рамка, а преходът между сгънато и разгънато състояние е проектиран да бъде плавен.

iPhone Duo Снимка: Apple

Размерът на iPhone Duo в разгънато състояние е сравним с този на паспорт.

Софтуерът реагира и на начина, по който се използва телефонът. При сгъване системата променя интерфейса, при завъртане настрани преориентира съдържанието, а при обръщане на устройството активира подходящия дисплей. Apple посочва, че хардуерът и софтуерът са разработени съвместно именно за подобни сценарии.

iPhone Duo е проектиран така, че да може да се използва в различни положения. Системата следи ъгъла на устройството чрез сензорите в двете му половини и адаптира интерфейса според начина, по който е поставен телефонът.

iPhone Duo Снимка: Apple

Устройството може да стои частично сгънато и върху маса. Така потребителят може да гледа съдържание на екрана, без да използва стойка. При частично сгъване системата може да премести съдържанието далеч от зоната на сгъвката, където достъпът до него може да бъде по-труден.

iPhone Duo позволява и едновременно използване на две приложения. Потребителят може да отвори две различни приложения или дори два прозореца на едно и също приложение. Два приложения могат да бъдат свързани, за да се стартират отново заедно по-късно.

iPhone Duo Снимка: Apple

Apple е преработила и звуковата система. Специални алгоритми отчитат променящото се разстояние между високоговорителите при различните положения на телефона и настройват звука според позицията на устройството.

Apple използва Ceramic Shield на задната част и Ceramic Shield 2 отпред. Телефонът е водоустойчив със сертификат IP68.

Основната камера е 48-мегапикселова, като сензорът е идентичен с този в iPhone 18 Pro. Той е допълнен от 12-мегапикселова телефото камера с двоен оптичен зуум.

Сгъваемият формат позволява на телефона да стои самостоятелно върху равна повърхност. Това отваря нови възможности за снимане, включително заснемане на 4K видеа и time-lapse клипове с Dolby Vision HDR.

Предната камера на външния дисплей е 12-мегапикселова Center Stage камера. Външният екран позволява на потребителя да вижда предварително кадъра при правене на селфи.

iPhone Duo Снимка: Apple

Вътрешният дисплей разполага с нова FaceTime камера. Тя работи както при напълно разгънат телефон, така и когато iPhone Duo е поставен върху повърхност. Функцията Dual Capture позволява едновременно заснемане на сцени с предната и задната камера.

Duo FaceTime използва и външния дисплей при видеоразговори. Така човек, който се намира до потребителя, може по-лесно да се включи в разговора.

Apple добавя и функцията Smart Take. Тя следи сцената и автоматично прави снимка, когато всички участници са готови. Така не е необходимо да се използва таймер. Екранът може да показва и анимации, които привличат вниманието на децата към камерата. iPhone Duo поддържа и актуализираните Photographic Styles.

iPhone Duo Снимка: Apple

Промените в iOS са част от цялостната концепция на iPhone Duo. При заключения екран бутоните са преместени отстрани, което оставя повече място за тапета. Според Apple това прави iPhone Duo най-универсалния iPhone, създаван досега.

Apple представи и нови аксесоари за модела. Сред тях е Duo Folio с вградена стойка. Стандартният калъф за iPhone Duo се състои от две отделни части, които обхващат двете половини на телефона.

iPhone Duo ще се предлага с начална цена от 1999 долара за версия с 256 GB памет. Apple ще предлага конфигурации с до 2 TB вградена памет и обещава изгодни условия за замяна на старо устройство.

Предварителните поръчки започват на 16 октомври, а продажбите ще стартират на 23 октомври. Apple определя iPhone Duo като най-значимата промяна в изживяването с iPhone след оригиналния модел.

iPhone 18 Pro Снимка: Apple

Apple първо представи iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, които ще се предлагат в четири цвята. Освен класическите черно и сребристо, компанията добавя светлосин нюанс, както и нов бордо цвят, който можем да определим, като приятна смесица между червено и лилаво.

Новите модели са оборудвани с процесора A20 Pro. Apple заявява, че устройствата предлагат най-дългия живот на батерията в историята на iPhone.

iPhone 18 Pro Снимка: АР/БТА

Чипът използва изцяло нова архитектура, изработена по 2-нанометров технологичен процес.

A20 Pro разполага с 6-ядрен процесор. Той включва две нови високопроизводителни ядра, които са с до 20% по-бързи, както и четири енергоефективни ядра. Apple определя високопроизводителните ядра като "настолен клас" и ги представя като най-бързите в смартфон.

iPhone 18 Pro Снимка: Apple

Графичният процесор вече има 7 ядра и осигурява до 40% по-висока графична производителност. Apple е увеличила и пропускателната способност на паметта, а чипът получава нови невронни ускорители, които предлагат два пъти по-висока производителност при 8-битови операции с плаваща запетая.

Подобренията са насочени и към работата с изкуствен интелект. A20 Pro е проектиран да изпълнява по-сложни езикови модели директно върху устройството, включително модели на разработчици от трети страни. Всъщност, Apple поставя сериозен акцент и върху изкуствения интелект. Компанията започна представянето на новите функции с Apple Intelligence. Те разчитат както на модели, работещи директно върху устройството, така и на технологията Private Cloud Compute.

iPhone 18 Pro Снимка: Apple

Една от основните промени засяга Siri. Асистентът вече може да разбира контекст от различни приложения, включително Mail и Messages. Siri може да извършва действия и в приложения на трети страни. Сред подобренията е и по-прецизната диктовка директно на устройството. Apple обръща внимание и на новите възможности на Siri, чиито гласове се генерират с помощта на най-усъвършенствания досега локален AI модел на компанията.

Асистентът е интегриран директно и в приложението за камерата. Потребителите могат да задават въпроси и да възлагат задачи, включително да добавят няколко събития в календара с една команда.

Apple представя и възможност за по-богати разговори със Siri чрез глас или писане. Освен в самия iPhone, новият асистент ще бъде достъпен и чрез отделно приложение Siri, което се намира директно на началния екран.

iPhone 18 Pro Снимка: Apple

Една от важните промени е новата система за охлаждане. iPhone 18 Pro използва парна камера от следващо поколение, която помага за отвеждането на топлината при продължително натоварване. Тя има три пъти по-голяма площ спрямо системата в iPhone 17 Pro.

В системата циркулира дейонизирана вода, която подпомага разсейването на топлината. Според Apple това позволява значително по-добро управление на температурите и поддържане на висока производителност при продължителни натоварвания.

iPhone 18 Pro Снимка: Apple

Apple определя автономността на iPhone 18 Pro Max като най-голямото увеличение на живота на батерията в историята на iPhone. При възпроизвеждане на видео iPhone 18 Pro достига до 36 часа, докато Pro Max предлага до 45 часа.

При типична употреба iPhone 18 Pro може да работи до 24 часа с едно зареждане. При iPhone 18 Pro Max показателят достига до 30 часа.

Компанията е ускорила и кабелното зареждане. Според Apple батерията може да достигне 50% заряд за около 15 минути. Само пет минути зареждане са достатъчни за до шест часа възпроизвеждане на видео.

iPhone 18 Pro Снимка: Apple

Apple представи новата камера на iPhone 18 Pro като една от най-сериозните промени в системата за снимане на смартфона. Основната камера вече е 48-мегапикселова Fusion камера с променлива бленда, която дава на потребителите по-голям контрол върху количеството светлина и дълбочината на рязкост.

Променливата бленда се настройва автоматично според сцената. При по-слаба осветеност тя се отваря, за да пропусне около 50% повече светлина. Това трябва да подобри детайлите и цветовете при снимане в тъмни условия.

iPhone 18 Pro Снимка: Apple

За реализацията на системата Apple е разработила механизъм с шест лазерно изрязани пластини. Всяка от тях е по-тънка от човешки косъм. Те са изработени от специален полимерен композит, който осигурява баланс между тегло, гъвкавост и издръжливост.

Телефото камерата също е 48-мегапикселова. Тя използва перископна конструкция с фокусно разстояние 100 мм и бленда f/2.8. Третата камера е 48-мегапикселова ултраширокоъгълна. Тя има бленда f/2.2, фокусно разстояние 13 мм и зрителен ъгъл от 120 градуса

iPhone 18 Pro Снимка: Apple

Камерата получава и нови професионални настройки. Функцията Pro Controls позволява ръчно регулиране на блендата и скоростта на затвора, промяна на баланса на бялото и наблюдение на хистограма. Настройките могат да се използват както при снимки, така и при видеозапис.

Apple е добавила и интелигентно проследяване на фокуса. Системата използва AI модели, които работят директно на устройството, за да разпознават и следят обекта. Ако той излезе извън кадъра и след това се появи отново, камерата може да възстанови фокуса върху него и да запази детайлите.

Подобрения има и при видеозаписа. Time-lapse функцията вече поддържа 4K резолюция и Dolby Vision HDR. Apple добавя възможност за прилагане на кинематографични ефекти към обикновено видео и запис с до 60 кадъра в секунда при ефекта за забавено движение. Audio Mix вече поддържа и музика.

Компанията е обновила и Photographic Styles, включително възможностите за обработка на текстурата на кожата.

iPhone 18 Pro Снимка: Apple

Една от по-необичайните нови функции е свързана с доказването на автентичността на снимките. Apple я нарича Apple Reference Image. Основната камера подписва данните за снимката на ниво отделни пиксели още в момента на заснемането.

След това Private Cloud Compute обработва подписаните данни и създава изображение, което не може да бъде променено. То се съхранява в приложението Photos. Apple сравнява технологията с "дигитален негатив", който може да служи като доказателство, че снимката е направена с камерата на iPhone 18 Pro и не е била променена впоследствие.

iPhone 18 Pro ще се предлага на начална цена от 1199 долара за версията с 256 GB вградена памет. iPhone 18 Pro Max ще започва от 1299 долара, отново с 256 GB. За първи път Apple предлага и конфигурация с 2 TB памет.

Apple предлага и отстъпки при предаване на iPhone 14 или по-нов модел. Според наличната информация те могат да достигнат до 1200 долара. Посочените цени и оферти обаче се отнасят за американския пазар, а не за този в България или в Европа.

Apple представи новото поколение Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4, които получават изцяло нова система за следене на здравето и физическата активност. Компанията е подобрила сензорите и начина, по който часовниците събират данни за сърдечната дейност.

Apple твърди, че новата система осигурява по-често и по-прецизно измерване на пулса. Часовниците вече могат да събират данни за сърдечната честота на всеки 5 секунди. Това е 60 пъти по-често спрямо предишната система. Измерването на вариабилността на сърдечната честота (HRV или разликата във времето между два последователни сърдечни удара) се извършва до веднъж на 5 минути, което според Apple е 24 пъти по-често.

Хардуерът също е обновен. Площта на електродите за ЕКГ е увеличена, което трябва да подобри контакта с кожата. Оптичните сензори използват преработени фотодиоди, разположени в пръстеновидна конфигурация за по-ефективно улавяне на светлината. Добавени са и по-големи зелени LED диоди с по-ниска консумация на енергия.

Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4 Снимка: Apple

Apple посочва, че е провела сравнително изследване на системата за следене на здравето с други носими устройства, като за референтен метод е използван ЕКГ гръден колан. В тестовете са участвали стотици души, които са тичали, карали колело и са изпълнявали HIIT тренировки. Според Apple резултатите показват, че Apple Watch има най-точно измерване на сърдечната честота сред носимите устройства.

Нова функция заема централно място в системата за проследяване на физическото състояние. Тя се нарича Readiness и всяка сутрин анализира активността, жизнените показатели и съня на потребителя. На тази база часовникът предоставя единна оценка, която показва доколко организмът е готов за натоварване през деня.

Функцията може да даде препоръка за възстановяване, по-умерено темпо или по-интензивна активност. Така Apple Watch трябва да помогне на потребителите да преценят кога е подходящо да се натоварят и кога е по-добре да намалят темпото.

Apple обновява и приложението Health. То получава изцяло нов дизайн, при който събраните показатели се превръщат в персонализирани препоръки. Apple Intelligence заема централно място в новата версия на приложението и ще анализира данните, за да предоставя по-персонализирани насоки.

Apple Watch Ultra 4 Снимка: Apple

Apple Watch Ultra 4 получава по-голяма батерия и подобрена енергийна ефективност. Според Apple новият модел може да работи до два дни с едно зареждане.

При тренировки с активирано GPS позициониране и постоянно следене на пулса автономията достига до 18 часа. В режим за максимално удължена тренировка часовникът може да работи до 45 часа.

Apple Watch Ultra 4 ще се предлага в черен и естествен титаниев цвят. Apple представи и нови цветове за каишките, както и нова титаниева каишка Hermes.

Цената на Apple Watch Ultra 4 започва от 799 долара. Предварителните поръчки започват днес, а продажбите ще стартират на 18 септември.

Apple Watch Series 12 е с начална цена от 399 долара. И този модел може да бъде поръчан предварително от днес, а официалните продажби започват на 18 септември.

AirPods 5 Снимка: Apple

Apple представи новото поколение безжични слушалки AirPods 5. Компанията запазва отворения дизайн на модела, но добавя активно шумопотискане (ANC), по-добър звук и интеграция с Apple Intelligence.

AirPods 5 запазват отворената конструкция, която според Apple е подходяща за по-широк диапазон от форми на ушите. Новата система за активно шумопотискане намалява външния шум с до 50% повече в сравнение с AirPods 4. Apple определя системата като най-доброто ANC решение в индустрията при слушалки с отворен дизайн.

Компанията е преработила и конструкцията на слушалките, за да ги направи по-издръжливи. Батерията осигурява повече от 4 часа слушане с включено активно шумопотискане, а общото време достига 20 часа с помощта на зарядния кейс.

AirPods 5 получават и функции, свързани с Apple Intelligence. Потребителите могат да използват Siri без ръце с командата "Hey Siri", както и функцията Live Translation за превод в реално време. Apple представя слушалките като естествено продължение на Apple Intelligence в iPhone.

Цената на AirPods 5 започва от 129 долара. Това е същата стартова цена като тази на предишното поколение без ANC.

AirPods 5 Снимка: Apple

Apple представи и втора версия на AirPods 5 с допълнителни функции. Тя включва управление на силата на звука директно от стеблото на слушалката. Този модел има и преработена батерия, която осигурява до 5 часа слушане с включено ANC.

Зарядният кейс на по-скъпата версия поддържа безжично зареждане с Apple Watch зарядно и Qi съвместими устройства. Цената му започва от 149 долара.

Предварителните поръчки започват днес, а продажбите ще стартират на 18 септември.

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