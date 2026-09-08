Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува в социалната си мрежа "Трут сошъл" снимка на естествения спътник на Земята с надпис "Луната е наша".

Луната

Той вече преименува Мексиканския залив, езерото Онтарио, най-високия връх в САЩ, а неотдавна заяви намерение за смяна на името на щата Ню Мексико и други географски обекти, припомня БТА.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви малко по-късно, че не смята, че американският лидер е "обявил" Луната за принадлежаща на САЩ, предаде ТАСС. 

"Когато президентът Тръмп каза: "Луната е наша", мисля, че той не е имал предвид, че тя е тяхна собственост, а е имал предвид надеждата, че съвсем скоро американски астронавти ще стъпят на Луната", заяви представителят на Кремъл по време на брифинг. "И това ще бъде голяма победа не само за САЩ, но и за цялото човечество. И това може само да бъде приветствано", отбеляза Песков, като подчерта, че това ще бъде много значима крачка в изследването на космоса.

Песков също така се изказа против идеите за "приватизация" на космоса, като подчерта, че космосът трябва да бъде пространство за взаимодействие, а не за конфронтация.

Apple последва Google и преименува езерото Онтарио на "Езеро Америка"
Виж още Apple последва Google и преименува езерото Онтарио на "Езеро Америка"

Като цяло, коментирайки политиката на Вашингтон за преименуване на различни обекти, Песков освен това подчерта, че по въпроса за наименуването на територии Русия поставя на първо място международните процедури. 

скрийншот

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Бебето във Варна било мъртво дни преди сигнала. Обвинената: Баба му е мой партньор в живота, невинна съм Днес
Бебето във Варна било мъртво дни преди сигнала. Обвинената: Баба му е мой партньор в живота, невинна...
26593
Йоргос Мазонакис починал след плазмафереза в частна клиника, властите започнаха разследване Лайф
Йоргос Мазонакис починал след плазмафереза в частна клиника, властите започнаха разследване
16004
Грозни сцени: Уцелиха по главата със стъклена бутилка пресаташето на ЦСКА (видео) Корнер
Грозни сцени: Уцелиха по главата със стъклена бутилка пресаташето на ЦСКА (видео)
15501
Парламентът въведе правото на отказ без неустойки от договори, сключени онлайн Бизнес
Парламентът въведе правото на отказ без неустойки от договори, сключени онлайн
17023
Елеонора Иванова-Нори: За правото да грешиш на сцената и една "изненада" на концерт на Radiohead Impressio
Елеонора Иванова-Нори: За правото да грешиш на сцената и една "изненада" на концерт на Radiohead
1520
Кои са 7-те европейски града, където 25 минути са напълно достатъчни, за да ги опознаете Trip
Кои са 7-те европейски града, където 25 минути са напълно достатъчни, за да ги опознаете
1404
Спагети за 20 минути: Скариди, чесново масло, лимон и пармезан Вкусотии
Спагети за 20 минути: Скариди, чесново масло, лимон и пармезан
2288
Астролог посочи зодиите с най-устойчива психика Zodiac
Астролог посочи зодиите с най-устойчива психика
1295
Какво е "Кърнза" : Фермери в САЩ залагат на екзотични зърнени култури заради жегата и сушата Времето
Какво е "Кърнза" : Фермери в САЩ залагат на екзотични зърнени култури заради жегата и сушата
1059