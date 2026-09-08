Мисля, че той не е имал предвид, че тя е тяхна собственост, а съвсем скоро американски астронавти ще стъпят на Луната, заяви говорителят на Кремъл

11135 Снимка: Shutterstock

Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува в социалната си мрежа "Трут сошъл" снимка на естествения спътник на Земята с надпис "Луната е наша".

Той вече преименува Мексиканския залив, езерото Онтарио, най-високия връх в САЩ, а неотдавна заяви намерение за смяна на името на щата Ню Мексико и други географски обекти, припомня БТА.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви малко по-късно, че не смята, че американският лидер е "обявил" Луната за принадлежаща на САЩ, предаде ТАСС.

"Когато президентът Тръмп каза: "Луната е наша", мисля, че той не е имал предвид, че тя е тяхна собственост, а е имал предвид надеждата, че съвсем скоро американски астронавти ще стъпят на Луната", заяви представителят на Кремъл по време на брифинг. "И това ще бъде голяма победа не само за САЩ, но и за цялото човечество. И това може само да бъде приветствано", отбеляза Песков, като подчерта, че това ще бъде много значима крачка в изследването на космоса.

Песков също така се изказа против идеите за "приватизация" на космоса, като подчерта, че космосът трябва да бъде пространство за взаимодействие, а не за конфронтация.

Какво променя света днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Като цяло, коментирайки политиката на Вашингтон за преименуване на различни обекти, Песков освен това подчерта, че по въпроса за наименуването на територии Русия поставя на първо място международните процедури.

скрийншот

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.