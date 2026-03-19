Откритие от 80-те години днес се превръща в ключова защита срещу бъдещите квантови компютри

2230 Снимка: iStock by Getty Images

Най-престижното отличие в света на информатиката - наградата "Тюринг", беше присъдено на двама учени, които преди десетилетия поставиха основите на технология, която днес изглежда по-актуална от всякога. Чарлз Бенет и Жил Брасар получават признанието за своя принос към квантовата криптография - област, която обещава практически неразбиваемо криптиране, базирано не на сложни алгоритми, а на фундаменталните закони на физиката.

Още през 80-те години двамата учени разработват концепцията, известна като BB84 - система за разпределение на криптографски ключове чрез фотони. Основният принцип е изключително елегантен: всяка намеса в квантово състояние неизбежно го променя. Това означава, че всяко подслушване може да бъде открито - нещо, което класическите методи не могат да гарантират.

По онова време идеята изглежда почти теоретична и далеч от реално приложение. Днес обаче, когато компании като Google и Microsoft активно разработват квантови компютри, способни да разбият традиционните криптографски системи, разработката на Бенет и Брасар се оказва жизненоважна. Тя предлага алтернатива, която не разчита на изчислителна сложност, а на самата природа на реалността.

Значението на тази работа става още по-ясно след 1994 г., когато алгоритъмът на Питър Шор показва, че бъдещите квантови машини могат да компрометират широко използваните криптографски системи. В този контекст квантовата криптография не просто е иновация - тя се превръща в необходимост за защита на данните в следващата ера на технологиите.

Историята на откритието започва почти случайно - среща на двамата учени през 1979 г. в Пуерто Рико. От идея за "невъзможни за фалшифициране" банкноти, вдъхновена от квантовата механика, се ражда цяла нова научна област. Днес техният труд стои в основата на бъдещи комуникационни мрежи, които могат да гарантират абсолютна сигурност дори в свят на квантови компютри.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.