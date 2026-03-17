С това ремонтите на устройствата почти се прекратяват поради липса на части

581 Снимка: Apple

Apple включи iPhone 5, представен през 2012 г., в списъка си с остарели устройства. В него вече фигурира и версията на iPhone 4 с 8 GB памет, предаде "Калдата".

Устройство на Apple се определя като "винтидж", когато са изминали пет години от последната му премиера, а като "остаряло" след седем години, макар че компанията понякога удължава тези периоди. Ремонти на винтидж продукти се извършват в магазините на Apple и в оторизираните сервизни центрове, но само при наличие на нужните части. При остарелите устройства ремонтът по правило не се предлага, тъй като Apple преустановява доставката на компоненти за сервизиране.

iPhone 5 излезе на пазара през 2012 г., а през 2013 г. беше спрян, след като бяха пуснати iPhone 5s и iPhone 5c. През 2018 г. моделът влезе в списъка с винтидж продукти, което направи ремонтите зависими от наличността на части. След преместването му в категорията на остарелите модели, сервизирането му ще бъде на практика недостъпно.

Моделът iPhone 5 се отличаваше с обновен дизайн, корпус от стъкло и алуминий, по-висок 4-инчов дисплей, LTE поддръжка и първия Lightning конектор в историята, който замени 30-пиновия конектор.

Относно 8-гигабайтовия iPhone 4, който също е добавен към остарелите модели, Apple го представи през 2011 г., а по-късно прекрати производството му през 2013 г. Както iPhone 5, така и iPhone 4 с 8 GB се предлагаха като бюджетни устройства на развиващите се пазари, след като продажбите им в САЩ бяха прекратени.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.