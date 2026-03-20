Европол разби платформа за измами в "тъмната мрежа"
Идентифицирани са 440 потребители
Разследващи от 23 държави разбиха платформа за измами в "тъмната мрежа", която е предлагала изображения с педофилско съдържание.
Социални мрежи
Това съобщи европейската полицейска агенция Европол, която е идентифицирала 440 потребители, предаде Франс прес.
Полицейската операция "Алис" е била насочена срещу оператора на платформата - 35-годишен мъж, базиран в Китай.
Тази платформа в "тъмната мрежа" е наречена "Алис уит Вайлънс Си Пи" ("Alice with Violence CP"), предаде БТА.
Тя обявяваше, че продава чрез над 373 000 сайта изображения с педофилско съдържание и други "услуги", свързани с киберпрестъпност, като например данни за кредитни карти.
Клиентите са били подмамвани да платят за тези "продукти", но не са получили нищо в замяна.
Европол смята, че заподозреният е спечелил около 345 000 евро от десетки хиляди души, които са се опитали да закупят това незаконно съдържание.
До момента полицията е идентифицирала 440 потребители на платформата и разследването продължава, отбелязва АФП.