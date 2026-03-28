Турция е надминала световната средна стойност за седмично използване на онлайн медии и социални мрежи, според данни, споделени от министъра на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу, съобщи "Тюркийе тудей", цитирана от БТА.

Позовавайки се на доклада "We Are Social 2026", Уралоглу каза, че докато средното време, което хората по света прекарват в онлайн медии, е 33 часа и 27 минути седмично, турските потребители прекарват 41 часа и 37 минути, което е почти два пълни дни, в дигитални платформи.

Докладът показва, че средното седмично време, което хората по света прекарват в социални мрежи, е 18 часа и 36 минути, докато в Турция то достига 25 часа и 4 минути.

Уралоглу отбеляза, че Инстаграм е най-посещаваната платформа в Турция, като потребителите прекарват средно 1 час и 53 минути на ден там. На следващо място са Ютюб с 1 час и 28 минути и ТикТок с 1 час и 25 минути.

