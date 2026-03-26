Това е историческо решение, което може да принуди технологичните компании да преосмислят начина, по който се защитават срещу искове, свързани с безопасността на платформите им

Съд в американския щат Лос Анджелис призна Meta и YouTube за отговорни за небрежност по дело, заведено от млада жена, която твърди, че техните популярни платформи са били пристрастяващи и опасни за здравето ѝ, докато е растяла. Двете компании трябва да платят на ищцата 3 милиона долара за нанесените ѝ вреди.

Това е историческо решение, което може да принуди технологичните компании да преосмислят начина, по който се защитават срещу искове, свързани с безопасността на платформите им, отбелязва предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Възможно е присъдата да отбележи повратна точка в реакциите по света, насочени срещу смятаните за вредни за психичното здраве на децата и юношите социални мрежи.

Делото е заведено от 20-годишна жена, идентифицирана от съда само с инициалите си, която твърди, че е станала зависима от ЮТюб (YouTube) на "Гугъл" и Инстаграм на "Мета" от ранна възраст поради привличащия вниманието им дизайн. Съдебните заседатели прецениха, че "Гугъл" и "Мета" са проявили небрежност при дизайна на двете приложения и не са предупредили за опасностите, свързани с тях.

"Днешната присъда е референдум - от съдебните заседатели към цялата промишленост - че е настъпил моментът за поемане на отговорност", заяви адвокатът на ищцата.

Акциите на "Мета" се повишиха с близо 1%, а тези на "Алфабет" отбелязаха леко понижение след обявяването на присъдата, като тя изглежда не им повлия значително.

"Мета" не е съгласна с присъдата и адвокатите ѝ "оценяват наличните юридически варианти", заяви говорител на компанията.

"Гугъл" планира да обжалва, заяви говорителят на компанията Хосе Кастанеда.

Ищцата по делото в Лос Анджелис е фокусирала иска си върху дизайна на платформите, а не върху съдържанието в тях, което затруднява компаниите да избегнат отговорността, посочва Ройтерс.

"Снап" (Snap) и "ТикТок" (TikTok) също бяха ответници по делото. И двете компании сключиха споразумения с ищцата преди началото на процеса. Условията им не бяха разкрити.

