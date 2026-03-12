Прекомерното гледане на бързи и хаотични видеа може да влияе негативно върху вниманието и когнитивното развитие на децата

368 Снимка: iStock by Getty Images

Платформата YouTube все по-често препоръчва AI-генерирани видеа, насочени към малки деца, показва разследване на "Ню Йорк Таймс". Алгоритъмът на платформата активно насочва зрителите към кратки клипове, създадени с помощта на изкуствен интелект и предназначени за малчугани и деца в предучилищна възраст.

Журналистите са анализирали над 1000 YouTube Shorts, които алгоритъмът препоръчва след гледане на популярни детски канали. В рамките на 15-минутна сесия повече от 40% от предложените видеа съдържат изображения, генерирани с изкуствен интелект.

Много от клиповете се представят като образователни - например за буквите от азбуката или животните - но съдържанието им често е хаотично и нелогично. В някои видеа животни се превръщат в хибридни същества или предмети, например носорог с русалска опашка или птица, която се трансформира в дрон.

Според експерти подобни клипове могат да бъдат проблематични за развитието на децата. Джени Радески, педиатър и преподавател в Медицинския университет на Мичиган, предупреждава, че подобни видеа често са създадени единствено, за да привличат вниманието, без да имат смислено съдържание.

Тя отбелязва, че бързите визуални стимули и нереалистичните изображения могат да претоварят детския мозък и да затруднят разграничаването между фантазия и реалност.

Други специалисти подчертават, че малките деца се учат по-добре от съдържание с ясна история и реалистични ситуации. Рейчъл Бар от Джорджтаунския университетпосочва, че образователните медии трябва да имат структура, герои и сюжет, които са свързани с реалния живот.

В AI клиповете обаче често липсва такъв контекст - например животни скачат от трамплин или се трансформират в машини без ясна логика.

YouTube изисква създателите да обозначават използването на AI само когато съдържанието изглежда реалистично. Това означава, че много анимационни или сюрреалистични видеа за деца не са задължени да бъдат маркирани като AI-генерирани.

Така голяма част от отговорността остава върху родителите, които трябва внимателно да следят какво гледат децата им в платформата, където алгоритъмът предлага безкраен поток от кратки видеа.

Експертите отбелязват, че дългосрочните ефекти от подобно съдържание все още не са напълно изяснени, но има все повече опасения, че прекомерното гледане на бързи и хаотични видеа може да влияе негативно върху вниманието и когнитивното развитие на децата.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.