Големи американски технологични компании може да се окажат потенциални цели на Иран на фона на нарастващото напрежение в Близкия изток. Иранската агенция Тасним е публикувала списък с обекти и инфраструктура, свързани с американски технологични компании, които са потенциални мишени.

Иран - Израел

Сред споменатите компании са Google, Microsoft, Nvidia, IBM, Oracle и Palantir Technologies. Техните технологии се използват в системи с военни приложения в Израел, твърдят от Иран.

В публикацията се посочва, че с разширяването на конфликта в региона потенциалните цели могат да включват и инфраструктура, свързана с технологични компании. 

Междувременно, център за данни на Amazon (AWS) в Обединените арабски емирства временно прекрати работа след инцидент в началото на март. По данни на компанията "обекти са ударили" сградата на съоръжението, което е предизвикало искри и пожар.

Инцидентът е засегнал инфраструктурата в зоната mec1-az2, което е довело до временно прекъсване на услуги като Amazon Elastic Compute Cloud и Amazon Relational Database Service. Електрозахранването в сградата е било изключено от противопожарните служби, докато останалите центрове за данни са продължили да работят.

Ескалацията на напрежението между Иран, Израел и САЩ все по-често засяга и инфраструктура, свързана с технологии и комуникации. В последните дни Иран извърши серия от ракетни и дронови удари в региона на Персийския залив, които според местни медии са засегнали летища, пристанища и други стратегически обекти.

На този фон анализатори предупреждават, че технологичните компании могат да се окажат въвлечени в конфликта заради ролята на техните продукти в съвременните военни и разузнавателни системи.

