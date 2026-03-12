6008 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Изборът на смартфон с наистина добра камера често се оказва по-труден, отколкото изглежда на пръв поглед. Причината е, че върховите фото възможности обикновено са запазени за най-скъпите модели на пазара.

Проблемът тук е, че цената на тези модели нерядко надхвърля дори средната месечна заплата в България. Ако не знаете, тя е около 1369 евро преди отчисленията.

Именно тук се появява една интересна алтернатива. Благодарение на Huawei на българския пазар има смартфон, който предлага фотографски възможности, съпоставими с устройства почти два пъти по-скъпи.

Huawei nova 14 Pro е модел от средно-високия клас, който се фокусира върху една основна цел - да предложи възможно най-добрата камера в своя ценови сегмент, без да прави компромис с дизайна, дисплея или батерията.

Huawei nova 14 Pro Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Дизайн и екран

Още при първи досег със смартфона става ясно, че той не изглежда като типично устройство от този ценови клас. Huawei nova 14 Pro впечатлява с елегантен дизайн и премиум изработка.

Първото нещо, което прави впечатление, е повърхността на задния панел. В синята вариация, тя е вдъхновена от структурата на ледени кристали. Светлината създава интересни отражения, което прави дизайнът запомнящ се от пръв поглед. На пазара у нас се предлага и по-класическа черна версия, която е без "ледения" ефект.

Вижте как изглежда Huawei nova 14 Pro >> >> >>

Един от най-характерните елементи е така нареченият Star Orbit Ring - симетричният модул на камерата на гърба, който създава разпознаваем визуален акцент.

Huawei nova 14 Pro Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Смартфонът разполага с голям 6.78-инчов OLED дисплей с FHD+ резолюция, който използва четиристранно извита конструкция. Това създава усещане за безкраен екран и придава на устройството още по-премиум визия. Панелът поддържа 1.07 милиарда цвята и широкия цветови обхват P3, което гарантира изключително точни и наситени цветове при снимки, видео и игри. Честотата на опресняване достига до 120 Hz и се адаптира динамично според съдържанието. Пиковата яркост достига 1200 нита, което позволява отлична видимост дори при силна слънчева светлина.

Huawei nova 14 Pro има флагмански екран и премиум дизайн със собствен стил, който го поставя далеч отвъд преките му конкуренти.

Huawei nova 14 Pro Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Хардуер

Под елегантния корпус се крие и достатъчно мощен хардуер, който позволява смартфонът да се използва спокойно както за ежедневни задачи, така и за по-тежки приложения.

8-ядреният процесор Kirin 8020 е оптимизиран за баланс между производителност и енергийна ефективност, което означава плавна работа на интерфейса, бързо превключване между приложения и стабилно представяне при игри и мултитаскинг.

Моделът разполага с 12GB оперативна памет и 512GB вътрешно пространство.

Батерията е с капацитет от 5100 mAh, което е повече от достатъчно за ден активна употреба, включително стрийминг, снимане и социални мрежи. Когато се наложи зареждане, смартфонът поддържа 100 W технологията HUAWEI SuperCharge Turbo. Съвместимото зарядно може да зареди батерията до около 50% само за десет минути и до пълен капацитет за приблизително 25 минути. Системата използва интелигентен контрол на температурата и няколко слоя защита, които предотвратяват прегряване и удължават живота на батерията.

Huawei nova 14 Pro Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Камера

Истинската звезда на Huawei nova 14 Pro обаче безспорно е неговата камера. На гърба има три сензора, допълнени с лазерен автофокус.

Основният сензор е 50-мегапикселова Ultra Portrait камера с автофокус и оптична стабилизация, която използва променлива бленда. Това позволява на потребителя да снима с по-отворена бленда за естествено размазан фон или с по-затворена стойност за по-голяма дълбочина на рязкостта.

Освен това камерата използва RYYB сензор, който пропуска повече светлина в сравнение със стандартните RGB решения, което се отразява особено добре при нощна фотография.

Снимка около залеза с Huawei nova 14 Pro Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Към нея се добавя 12-мегапикселова телефото камера с оптична стабилизация и 3x оптично увеличение, която е оптимизирана за портрети. Тя позволява естествена перспектива и приятно размазване на фона - ефект, който напомня на професионалните портретни обективи. При снимане на хора, например по време на вечерно събитие или в градска среда, камерата успява да запази детайли в лицето, като същевременно отделя обекта от фона. Системата предлага и диапазон на увеличение до около 10x, което е напълно достатъчно за повечето ежедневни ситуации.

Снимането на картини винаги е предизвикателство. Huawei nova 14 Pro се справя блестящо, а платната са живи и с реалните си тонове Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Ултрашироката 8-мегапикселова камера е подходяща за пейзажи и групови снимки, а също така предлага и макро режим за детайлни кадри отблизо - например снимка на цвете, малък предмет или текстура. Допълнителният мултиспектрален сензор анализира цветовете в сцената и подобрява точността на нюансите, което води до по-естествени и реалистични изображения. Именно тази комбинация от хардуер и алгоритми позволява на Huawei nova 14 Pro да създава снимки, които спокойно могат да се сравняват с тези от значително по-скъпи флагмани.

Снимка без зуум с Huawei nova 14 Pro Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Предната камера също не е за подценяване. Тук Huawei използва 50-мегапикселова селфи камера с висока резолюция и AI алгоритми за разкрасяване, които се адаптират към формата на лицето и типа кожа. Това позволява много детайлни автопортрети без прекомерно изглаждане.

Снимка с 5х зуум на Пловдив с Huawei nova 14 Pro Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Към нея се добавя и втори 8-мегапикселов модул за портретно приближение, който позволява по-детайлни близки селфита - например за снимки на грим или портретни кадри. Видео записът е стабилен и с добра цветова точност, което прави смартфона подходящ и за създаване на съдържание за социалните мрежи.

Снимка без зуум на Пловдив с Huawei nova 14 Pro Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Тук е времето да отбележим и предната, и задната камера снимат превъзходно 4К видео с HDR Vivid.

Снимка с 5х зуум на Пловдив с Huawei nova 14 Pro Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Налични са и доста хитри AI инструменти. Тук не говорим само за много приятния редактор, с който може да триете нежелани предмети без това да си личи. Не, говорим и за функции, като Best Expression. Тя автоматично подбира най-сполучливите изражения от серията снимки, така няма да има мигнали на вашите кадри.

Huawei nova 14 Pro Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Софтуер и свързаност

nova 14 Pro дебютира с новия интерфейс EMUI 15. Той въвежда забавни и практични функции като AI Gesture Control - можете да скролвате в TikTok или да правите скрийншоти само с жестове във въздуха, без да докосвате екрана с мазни или мокри ръце.

Бутонът Smart Controls позволява бърз достъп до любими функции с двойно докосване.

За много потребители въпросът с Google приложенията е ключов. Тук Huawei предлага лесни и "хитри" методи. Истината е, че повечето от приложенията вече са в AppGallery. Но инструменти като GBox или GSpace ви дават достъп до магазина Google Play. Така пполучавате пълна интеграция на YouTube, Google Maps, Gmail и други приложения на Google. Записването им е лесно и само на клик разстояние.

Huawei nova 14 Pro Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Предлагане

В крайна сметка Huawei nova 14 Pro се оказва изключително интересно предложение за българския пазар. Смартфонът комбинира премиум дизайн, качествен дисплей, бързо зареждане и топ камера, която може да се конкурира със значително по-скъпи устройства.

Това го превръща в един от най-силните фотографски смартфони в своя ценови клас.

Моделът вече се предлага в България на препоръчителна цена около 699 евро и може да бъде открит в търговските мрежи на Yettel и Technopolis, както и при мобилните оператори с абонаментни планове.

За потребителите, които искат отлична камера без да плащат цената на най-скъпите флагмани, това е устройство, което определено си заслужава вниманието.

Повече за Huawei nova 14 Pro може да научите тук >>>

Huawei nova 14 Pro Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg