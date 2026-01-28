Без значение дали сте спортен фен, който чака Световното по футбол, или пък нощните гейминг сесии са ваша втора природа - имаме няколко впечатляващи предложения

8577 Снимка: Samsung

Новата 2026 година се очертава като една от най-вълнуващите за спортните фенове. Календарът е буквално препълнен - от ледените писти на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина до магията на Световното първенство по футбол. Да не забравяме и традиционната Шампионска лига или английското първенство. В такива моменти телевизорът вкъщи се превръща в сборен пункт на семейството и приятелите. Много често купуваме нов телевизор именно преди големи спортни събития. И това е логично, защото новите технологии ни позволяват буквално да видим не просто всяко движение на топката, а и всяка емоция на спортистите при близък кадър. Вече не говорим просто за висока резолюция. Говорим за ново поколение панели - OLED или QLED с перфектно точни и ярки цветове. Говорим за изкуствен интелект, който допълнително подобрява качеството на картината. Но това не е всичко.

Днес ще се спрем на няколко телевизора, които определено могат да са перфектният избор за вас. Те не са само за спортния фен, но и за ценителя на филми и дори за геймъра.

Samsung Vision AI OLED S95F Снимка: Samsung

Телевизионната гама на Samsung е много, много богата. Тя ясно показва посоката, в която компанията развива домашното забавление. А именно по-интелигентно, по-персонализирано и по-близо до реалните навици на зрителите.

Портфолиото обхваща Neo QLED 8К, Neo QLED 4K, QLED 4K, OLED 4K, дизайнерската серия The Frame Pro, като във всички категории се забелязват осезаеми подобрения в картината, звука, изкуствения интелект и цялостното усещане за премиум продукт.

Тази година обаче безспорният фокус пада върху OLED телевизорите, които Samsung позиционира като върха на зрителното изживяване, обединявайки хардуер от най-висок клас с Vision AI технологии, адаптирани към начина, по който хората реално използват телевизора си у дома.

OLED серията на Samsung залага на дълбокия контраст и перфектното черно, характерни за технологията, но надгражда с интелигентна обработка на изображението, която работи постоянно във фонов режим.

Vision AI е система от алгоритми, които анализират съдържанието, околната светлина и дори типа сцени, за да постигнат оптимална картина без нужда от ръчни настройки. Всеки кадър изглежда по най-добрия възможен начин. Това се усеща най-силно при динамично съдържание като спорт и игри, но и при вечерно гледане на филми или сериали, когато телевизорът автоматично адаптира яркостта и цветовия баланс към по-приглушена атмосфера.

И така, кои са нашите препоръки за нов модел?

Samsung Vision AI OLED S95F Снимка: Samsung

Флагманът Samsung Vision AI OLED S95F в 65-инчовия си вариант е най-добрият пример за тази философия. Комбинацията от QD-OLED панел и NQ4 AI Gen3 процесор със 128 невронни мрежи води до картина, която впечатлява не само с наситени цветове и висок контраст, но и с усещане за дълбочина и реализъм. При гледане на футболен мач, например, теренът изглежда равномерно осветен, тревата запазва детайлите си дори при бързи панорамни движения, а играчите се открояват ясно от фона благодарение на Real Depth Enhancer. AI Vision HDR Pro допълнително подчертава светлите и тъмните зони, което прави вечерните мачове или зимните спортове особено въздействащи.

С наближаващи събития като Световното първенство по футбол през 2026 година и Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, предимствата на този тип картина стават още по-осезаеми. Големият екран и честотата на опресняване до 165 Hz превръщат всяка бърза атака или спускане по пистата в плавно и емоционално преживяване, близко до това да си на стадиона или край трасето.

Технологията Glare Free има ключова роля в реални домашни условия, където дневната светлина или лампите често пречат на гледането. Тук отраженията са сведени до минимум, което позволява комфортно гледане по всяко време на деня.

S95F впечатлява и като аудио изживяване, особено в комбинация с адаптивния звук и поддръжката на Q-Symphony, която синхронизира вградените говорители със съвместима саундбар система. В ежедневието това означава по-ясни коментари по време на спортни предавания и по-плътен, пространствен звук при филми, без необходимост от постоянно регулиране на силата. Добавяйки пълната интеграция със SmartThings, телевизорът естествено се превръща в център за управление на умния дом - от проверка на камери до управление на осветлението, без да напускаш дивана.

Samsung Vision AI OLED S90F Снимка: Samsung

По-компактният Samsung Vision AI OLED S90F с диагонал 42 инча е ориентиран към потребители, които търсят премиум качество в по-малки пространства или използват телевизора и като основен екран за игри.

Въпреки размера си, моделът предлага типично OLED изживяване с дълбоки черни тонове и отличен контраст, реализирани от същия NQ4 AI Gen3 процесор. Това се усеща при гледане на сериали или стрийминг съдържание с по-ниско качество, където 4K AI Upscaling Pro изглажда детайлите и подобрява остротата без агресивни артефакти.

Гейминг ориентацията на S90F е ясно изразена с честота на опресняване до 144 Hz, VRR и FreeSync Premium, което го прави подходящ избор за конзолни и PC геймъри. На практика това означава по-плавна картина и по-малко накъсване при динамични сцени, независимо дали става дума за спортни игри или състезателни шутъри.

Dolby Atmos и Q-Symphony допълват изживяването със звук, който изпълва стаята и добавя усещане за пространство, дори без външна аудио система.

Samsung Vision AI OLED S85F Снимка: Samsung

Samsung Vision AI OLED S85F заема по-достъпна позиция в OLED гамата, но без компромис с основните предимства на технологията. С NQ4 AI Gen2 процесор, OLED HDR и 4K AI Upscaling, моделът предлага убедителна картина за кино и спорт, особено в големите си размери от 77 и 83 инча. Именно тук мащабът на екрана играе ключова роля - домашното кино придобива ново измерение, а спортните събития се възприемат много по-емоционално, когато всяко движение и детайл са ясно видими.

Екранът на S85F е практично предимство за дневни помещения с много светлина, а Motion Xcelerator 120Hz гарантира плавно движение при бързи сцени. Добавянето на Dolby Atmos, Adaptive Sound Pro и Q-Symphony осигурява балансиран звук, който автоматично се настройва според съдържанието, независимо дали гледате филм, сериал или спортно предаване.

Чрез Tizen OS и SmartThings телевизорът се вписва естествено в свързаното ежедневие, като предлага лесен достъп до стрийминг услуги и управление на умни устройства.

Samsung Vision AI OLED S85F Снимка: Samsung

OLED гамата на Samsung показва ясно как Vision AI може да направи технологиите по-незабележими, но и по-полезни. Вместо потребителят да се адаптира към телевизора, телевизорът се адаптира към навиците, съдържанието и средата.

Извън качеството на картината, телевизорите на Samsung изпълняват и ролята на интелигентен хъб чрез пълната интеграция със SmartThings. През екрана на своя OLED телевизор можете лесно да управлявате осветлението в стаята, да проверявате дали пералнята е приключила или дори да виждате кой звъни на входната врата.

Така с моделите на гиганта, който запазва лидерските си позиции, имате не просто телевизор, а нещо много повече. Независимо дали става дума за напрегнат футболен двубой, маратон на сериали или гейминг вечер, новата ТВгама на Samsung демонстрира как премиум картината, интелигентният звук и свързаният дом могат да се слеят в едно цялостно и съвременно изживяване.

Samsung Vision AI OLED S95F Снимка: Samsung