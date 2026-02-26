Обикновено в началото на всяка година големите технологични компании представят най-новите си флагмански безжични слушалки. Това разнообразие е добра новина за потребителите, но ориентирането и правенето на правилния избор не винаги е толкова лесно.

Днес ще се запознаем с модел, който се откроява. И отива отвъд това.

Ще ви разкажем за първите слушалки в света, оборудвани с двоен ANC енджин за активно шумопотискане. Освен това те имат специална ултратънка микропланарна диафрагма, драйвер от ново поколение, изкуствен интелект и още множество нови технологии. Крайният резултат издига слушането на Hi-Res музика до почти непознато удоволствие. При това без значение къде се намирате. Нека не пропускаме лекотата на свързването и работата с няколко устройства едновременно, както и мощната батерия. Изборът за премиум слушалки на 2026 година изглежда решен, нали? Нека заедно научим повече за тях.

HUAWEI FreeBuds Pro 5
HUAWEI FreeBuds Pro 5 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

HUAWEI FreeBuds Pro 5

Прекарахме седмица с най-новите слушалки на HUAWEI - FreeBuds Pro 5. Всеки от офиса получи възможност да изпробва техните възможности. Рядко стигаме до единодушие, но всеки може да потвърди, че FreeBuds Pro 5 са просто различни. Различни от предходните поколения и от конкуренцията.

Вижте как изглеждат HUAWEI FreeBuds Pro 5 >> >> >>

Тяхното най-голямо предимство е комбинацията от нов хардуер и софтуерни алгоритми. Благодарение на това HUAWEI запазва традицията винаги да представя нещо за пръв път в света, чрез своите премиум устройства. В редовете по-долу ще научите всичко за FreeBuds Pro 5 и защо те толкова много ни харесаха.

HUAWEI FreeBuds Pro 5
HUAWEI FreeBuds Pro 5 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Най-елегантните FreeBuds Pro

Дизайнът на FreeBuds Pro 5 е едновременно разпознаваем и рафиниран. Слушалките запазват емблематичната "геометрична" форма на серията Pro, но с още по-загладени линии за максимален комфорт при продължително носене. Кутийката на FreeBuds Pro 5 също запазва емблематичната овална форма.

И тъй като споменахме думата комфорт - личното ми мнение е, че HUAWEI FreeBuds Pro 5 са по-удобни от предходното поколение. Те наистина прилепват плътно, но меките им тапи изобщо не изморяват ухото. Най-продължителното ми носене бе около 5 часа и единственото, което стана за това време бе, че забравих слушалките в ухото си.

Те се предлагат в премиум цветове, включително класическото Ceramic White, технологичното Silver Frost и новото Starry Blue. Освен класическите цветове, специално внимание заслужава версията със син веган кожен материал (Vegan Leather Blue).

HUAWEI FreeBuds Pro 5
HUAWEI FreeBuds Pro 5 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Друг важен акцент е новата скрита панта (Concealed Hinge), която прави дизайна още по изчистен. Трябва да отбележим, че пантата е оптимизирана за отваряне с една ръка, което е едновременно удобно и стилно.

Светлинният индикатор отпред също е получил специална обработка, която създава меко сияние в четири цвята, указващи различните състояния на устройството.

Материалите са подбрани така, че да са устойчиви на износване, а самите слушалки притежават сертификат IP57 за прахо- и водоустойчивост

Самите слушалки са проектирани за максимален комфорт. Те са с 10% по-малки от предходното поколение, като частта, която влиза в ухото, е с цели 7.5% по-малка, а теглото е намаляло с 6% - всяка слушалка е лека като лист хартия А4 (около 5 грама).

HUAWEI FreeBuds Pro 5
HUAWEI FreeBuds Pro 5 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

В кутията получавате четири размера силиконови накрайници (XS/S/M/L), за да намерите идеалното прилягане за вашите уши. Комбинацията от малкия размер и ергономичния дизайн, базиран на обширни изследвания, гарантира, че слушалките прилягат плътно и сигурно, без да създават точки на напрежение.

HUAWEI FreeBuds Pro 5
HUAWEI FreeBuds Pro 5 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Силата на плътния Hi-Res звук

Ако има една област, в която FreeBuds Pro 5 блестят най-силно, това е звукът. За първи път в слушалки на Huawei срещаме Dual-Drive Acoustic System, която можем да преведем и като двойна акустична система. Какво означава това на практика?

Вътре в миниатюрния корпус се крият два отделни драйвера, управлявани от чип от трето поколение с два DSP процесора и два професионални аудио DAC-а. Единият драйвер (ултра-линеен двумагнитен) се грижи за дълбоките, мощни басове, а другият (ултра-тънък микро планарен драйвер) - за детайлните и чисти високи честоти. Звукът се разделя от DSP-то, след което всеки DAC независимо задвижва съответния драйвер. Звучи доста технично, нали?

Само няколко секунди със слушалките са достатъчни, за да разберете каква е магията на тази технология. Тя дава 100% повече детайли във високите честоти и 45% по-малко изкривяване в ниските. Освен това имате до 200% по-висока прецизност на цифровия кросоувър и 50% по-нисък шум от цифрово-аналоговия преобразувател (DAC). С други думи - осезаемо подобрение по всеки параграф.

HUAWEI FreeBuds Pro 5
HUAWEI FreeBuds Pro 5 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Тази система от два драйвера позволява на слушалките да покриват огромен честотен диапазон - от 10 Hz до 48 kHz. Чувате звук, който е плътен и динамичен. Басът е дълбок, без да "заглушава" вокалите, а високите честоти са толкова детайлни, че можете да чуете дори най-финото трептене на струните на китарата или цигулката.

Фактът, че ниските честоти се спускат до впечатляващите 10 Hz е достоен за уважение, защото при доста от конкурентите този показател е само до 14Hz.

Освен това, за първи път е добавена поддръжка на двойни вентилационни отвори за ниските и високите честоти, което предотвратява интерференцията между тях и създава ясна, чиста звукова сцена с прецизна локализация на инструментите.

HUAWEI FreeBuds Pro 5
HUAWEI FreeBuds Pro 5 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Собственият кодек на Huawei - L2HC 4.0 - позволява трансфер до 2.3 Mbps за 48 kHz/24-bit lossless аудио - нещо, което се доближава максимално до студийното качество без главата и врата ви да са омотани с кабели.

Звукът има 4 настройки (Balanced, Voice, Classical, Bass). Но по-интересен ние е новият интелигентен и адаптивен еквалайзер Quadruple adaptive EQ. С него слушалките автоматично се самонастройват спрямо структурата на ушния ви канал, силата на звука, заобикалящата ви среда и начина на носене на слушалките.

Но колкото и да пишем, няма да успеем да ви предадем колко точно приятен, плътен и чист е звукът на FreeBuds Pro 5. Със сигурност изпреварва "тапите", за които сме ви писали дотук.

Но ще ви дадем пример, малко по-рано този месец колеги пътуваха до Лондон. В самолета един от тях (късметлията) тества Classical режим за симфонична музика. По думите му сякаш оркестърът е свирел в салона. В същото време двойната акустична система е изравнила на звука спрямо шума на двигателите, който е бил напълно нулиран.

HUAWEI FreeBuds Pro 5
HUAWEI FreeBuds Pro 5 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Шумопотискане от ново поколение

Друго нещо, което може да се изпита само от първа ръка е феноменалното шумопотискане.

Най-голямата новост при FreeBuds Pro 5 е Dual-Engine AI Noise Cancellation или двоен AI енджин за шумопотискане. Това е първата система, която използва едновременно двата драйвера (за бас и за високи), за да генерират противоположни звукови вълни, които неутрализират външния шум.

Новият MIMO AI сензорен модел активно усеща средата ви и регулира параметрите в реално време.

Резултатът?

HUAWEI FreeBuds Pro 5
HUAWEI FreeBuds Pro 5 Снимка: iStock by Getty Images

220% подобрение на цялостното шумопотискане спрямо предходния модел. Слушалките обработват шума до 400 000 пъти в секунда. Това означава, че нискочестотният грохот на самолетен двигател или метро бива почти напълно елиминиран.  С внедряването на двойния ANC енджин, слушалките могат да изолират до 100 dB от околния шум. Средночестотните шумове като говор в офис, бучене от компютри или кафе машини просто изчезват.

Системата има и няколко умни режима. В Awareness Mode чувате околната среда ясно и естествено - идеално, когато чакате обявление на летище или вървите по оживена улица. В Adaptive Mode слушалките сами разпознават средата ви. На улицата, например, те ще намалят шума от гумите, но ще оставят клаксоните и гласовете доловими за ваша безопасност.

Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

FreeBuds Pro 5 са пълни с AI технологии, които улесняват ежедневието ви.

Режимът Conversation Awareness ви позволява да започнете да говорите, докато слушате музика. Слушалките автоматично намаляват звука и превключват в режим на прозрачност, за да чувате какво ви казват. Спирате да говорите и музиката се връща и ANC отново се активира. Няма нужда да вадите слушалките или да търсите бутон за пауза.

Функцията Adaptive Volume е идеална за преход от тихи пространства към шумна улица. Музиката автоматично ще се усилва, за да чувате ясно. Когато влезете в по-тиха среда, звукът ще се нормализира.

Stable & Clear Calls служи за двупосочни ясни разговори и елиминира шума при среда до 100 dB и вятър до 10 м/сек. Независимо дали сте в претъпкан бар, в метрото или на стадион, отсрещната страна ще чува само вас, а не шума около вас.

HUAWEI FreeBuds Pro 5
HUAWEI FreeBuds Pro 5 Снимка: iStock by Getty Images

Нека пренесем тези технологии в реалността. Представете си, че сте в натоварен офис и се опитвате да се съсредоточите върху важна задача, но колегите около вас говорят силно. С едно докосване на FreeBuds Pro 5, шумът изчезва, а вие потъвате в своята "балон" от тишина.

Или пък пътувате - на летището сте свързани с лаптопа си и гледате видео, докато чакате полета. Изведнъж телефонът ви звъни. Не е нужно да сваляте слушалките или да променяте настройки - те автоматично превключват аудио източника към телефона, за да приемете обаждането, и се връщат към видеото веднага след края му. Благодарение на 3-те микрофона и VPU сензора за костна проводимост, вашият събеседник ще ви чува ясно, дори ако около вас духа силен вятър или сте в претъпкано кафене.

Да предположим, че карате колело във ветровит ден и получавате обаждане. Благодарение на усъвършенстваните алгоритми, вятърът, който ви духа в ушите, бива филтриран напълно. Вие чувате ясно отсрещния човек, а той чува вас, без да подозира, че сте навън при лошо време.

Всичко това са само малка част от ежедневните сценарии, в които върховите технологии на FreeBuds Pro 5 могат да улеснят живота ви.

HUAWEI FreeBuds Pro 5
HUAWEI FreeBuds Pro 5 Снимка: iStock by Getty Images

Мощна батерия и лесно свързване

HUAWEI FreeBuds Pro 5 са проектирани да работят безпроблемно с всяка операционна система - независимо дали ползвате iPhone (iOS), Android или Windows.

Когато става въпрос за автономност, FreeBuds Pro 5 са подготвени за дълъг ден. Слушалките предлагат до 9 часа възпроизвеждане, а с кутийката имате цели 38 часа. Тук конкуренцията отново остава далеч назад. Ако включите активното шумопотискане пак имате 1 ден на разположение. Бързото зареждане от 10 минути в кутийката ви дава до 2-3 часа слушане.

Свързването е безупречно. Слушалките поддържат едновременна връзка с две устройства, независимо дали са iOS, Android или компютър. Работите на лаптоп, звъни ви телефонът и звукът автоматично превключва към обаждането. След като затворите, слушалките отново се връщат на лаптопа.

За iOS и Android устройства е налично приложението HUAWEI Audio Connect, с което управлявате еквалайзера и всички екстри на слушалките.

HUAWEI FreeBuds Pro 5
HUAWEI FreeBuds Pro 5 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Предлагане

HUAWEI FreeBuds Pro 5 поставят нови стандарти с двойния си ANC енджин, студийното аудио и интелигентните функции, които наистина улесняват ежедневието.

Ако търсите най-доброто от най-доброто в света на безжичните технологии, ако искате да чувате музиката така, както авторите са я замислили, и ако искате да имате пълен контрол над звуковата си среда - това са слушалките за вас.

От 26-ти февруари HUAWEI FreeBuds Pro 5 са вече на българския пазар и са налични в Технополис, А1, Yettel, Vivacom, верига магазини Зора и партньорската мрежа на дистрибутора Поликомп, която включва - Ozone.bg, Ardes.bg, PLESIO, Laptop.bg, на препоръчителна цена от 199 евро.

До 31 март включително HUAWEI FreeBuds Pro 5 се предлагат с 30 евро ваучер за отстъпка. Потребителите могат да се възползват и от закупуване на една резервна слушалка на 50% от официалната ѝ цена в случай на загуба или инцидентна повреда. Очакват се скоро и в Техномаркет.

Повече за HUAWEI FreeBuds Pro 5 може да научите тук >>>

HUAWEI FreeBuds Pro 5
HUAWEI FreeBuds Pro 5 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

С подкрепата на: Huawei
ИЗБРАНО
Протестиращи срещу Сарафов щурмуваха кабинета му в сблъсък с полицията (снимки/видео) Днес
Протестиращи срещу Сарафов щурмуваха кабинета му в сблъсък с полицията (снимки/видео)
24081
Робърт де Ниро е "болен човек с душевно разстройство", заяви Тръмп Лайф
Робърт де Ниро е "болен човек с душевно разстройство", заяви Тръмп
7544
Европейската мечта на Лудогорец угасна на познато място - в Будапеща Корнер
Европейската мечта на Лудогорец угасна на познато място - в Будапеща
4419
Христанов обяви, че "Магазин за хората" работи на загуба, ИТН му поиска оставката за кадруване Бизнес
Христанов обяви, че "Магазин за хората" работи на загуба, ИТН му поиска оставката за кадруване
9074
Почина Асен Шопов - големият рицар на българския театър Impressio
Почина Асен Шопов - големият рицар на българския театър
8117
Еuronews представя Банско като перфектната дестинация за живот и дигитални номади, но с една уловка Trip
Еuronews представя Банско като перфектната дестинация за живот и дигитални номади, но с една уловка
2570
Как в Бразилия овкусяват телешкото, така че вкусът му да стане незабравим Вкусотии
Как в Бразилия овкусяват телешкото, така че вкусът му да стане незабравим
1138
Хороскоп за ретроградния Меркурий от 26 февруари до 20 март: Как ще повлияе на всяка зодия? Zodiac
Хороскоп за ретроградния Меркурий от 26 февруари до 20 март: Как ще повлияе на всяка зодия?
1568
Въглищните електроцентрали в САЩ ще могат да изпускат повече токсичен живак във въздуха Времето
Въглищните електроцентрали в САЩ ще могат да изпускат повече токсичен живак във въздуха
489