HUAWEI FreeBuds Pro 5 са дефиницията за хай-енд аудио и върхови технологии при слушането на музика

4671 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Обикновено в началото на всяка година големите технологични компании представят най-новите си флагмански безжични слушалки. Това разнообразие е добра новина за потребителите, но ориентирането и правенето на правилния избор не винаги е толкова лесно.

Днес ще се запознаем с модел, който се откроява. И отива отвъд това.

Ще ви разкажем за първите слушалки в света, оборудвани с двоен ANC енджин за активно шумопотискане. Освен това те имат специална ултратънка микропланарна диафрагма, драйвер от ново поколение, изкуствен интелект и още множество нови технологии. Крайният резултат издига слушането на Hi-Res музика до почти непознато удоволствие. При това без значение къде се намирате. Нека не пропускаме лекотата на свързването и работата с няколко устройства едновременно, както и мощната батерия. Изборът за премиум слушалки на 2026 година изглежда решен, нали? Нека заедно научим повече за тях.

HUAWEI FreeBuds Pro 5 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

HUAWEI FreeBuds Pro 5

Прекарахме седмица с най-новите слушалки на HUAWEI - FreeBuds Pro 5. Всеки от офиса получи възможност да изпробва техните възможности. Рядко стигаме до единодушие, но всеки може да потвърди, че FreeBuds Pro 5 са просто различни. Различни от предходните поколения и от конкуренцията.

Тяхното най-голямо предимство е комбинацията от нов хардуер и софтуерни алгоритми. Благодарение на това HUAWEI запазва традицията винаги да представя нещо за пръв път в света, чрез своите премиум устройства. В редовете по-долу ще научите всичко за FreeBuds Pro 5 и защо те толкова много ни харесаха.

HUAWEI FreeBuds Pro 5 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Най-елегантните FreeBuds Pro

Дизайнът на FreeBuds Pro 5 е едновременно разпознаваем и рафиниран. Слушалките запазват емблематичната "геометрична" форма на серията Pro, но с още по-загладени линии за максимален комфорт при продължително носене. Кутийката на FreeBuds Pro 5 също запазва емблематичната овална форма.

И тъй като споменахме думата комфорт - личното ми мнение е, че HUAWEI FreeBuds Pro 5 са по-удобни от предходното поколение. Те наистина прилепват плътно, но меките им тапи изобщо не изморяват ухото. Най-продължителното ми носене бе около 5 часа и единственото, което стана за това време бе, че забравих слушалките в ухото си.

Те се предлагат в премиум цветове, включително класическото Ceramic White, технологичното Silver Frost и новото Starry Blue. Освен класическите цветове, специално внимание заслужава версията със син веган кожен материал (Vegan Leather Blue).

HUAWEI FreeBuds Pro 5 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Друг важен акцент е новата скрита панта (Concealed Hinge), която прави дизайна още по изчистен. Трябва да отбележим, че пантата е оптимизирана за отваряне с една ръка, което е едновременно удобно и стилно.

Светлинният индикатор отпред също е получил специална обработка, която създава меко сияние в четири цвята, указващи различните състояния на устройството.

Материалите са подбрани така, че да са устойчиви на износване, а самите слушалки притежават сертификат IP57 за прахо- и водоустойчивост.

Самите слушалки са проектирани за максимален комфорт. Те са с 10% по-малки от предходното поколение, като частта, която влиза в ухото, е с цели 7.5% по-малка, а теглото е намаляло с 6% - всяка слушалка е лека като лист хартия А4 (около 5 грама).

HUAWEI FreeBuds Pro 5 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

В кутията получавате четири размера силиконови накрайници (XS/S/M/L), за да намерите идеалното прилягане за вашите уши. Комбинацията от малкия размер и ергономичния дизайн, базиран на обширни изследвания, гарантира, че слушалките прилягат плътно и сигурно, без да създават точки на напрежение.

HUAWEI FreeBuds Pro 5 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Силата на плътния Hi-Res звук

Ако има една област, в която FreeBuds Pro 5 блестят най-силно, това е звукът. За първи път в слушалки на Huawei срещаме Dual-Drive Acoustic System, която можем да преведем и като двойна акустична система. Какво означава това на практика?

Вътре в миниатюрния корпус се крият два отделни драйвера, управлявани от чип от трето поколение с два DSP процесора и два професионални аудио DAC-а. Единият драйвер (ултра-линеен двумагнитен) се грижи за дълбоките, мощни басове, а другият (ултра-тънък микро планарен драйвер) - за детайлните и чисти високи честоти. Звукът се разделя от DSP-то, след което всеки DAC независимо задвижва съответния драйвер. Звучи доста технично, нали?

Само няколко секунди със слушалките са достатъчни, за да разберете каква е магията на тази технология. Тя дава 100% повече детайли във високите честоти и 45% по-малко изкривяване в ниските. Освен това имате до 200% по-висока прецизност на цифровия кросоувър и 50% по-нисък шум от цифрово-аналоговия преобразувател (DAC). С други думи - осезаемо подобрение по всеки параграф.

HUAWEI FreeBuds Pro 5 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Тази система от два драйвера позволява на слушалките да покриват огромен честотен диапазон - от 10 Hz до 48 kHz. Чувате звук, който е плътен и динамичен. Басът е дълбок, без да "заглушава" вокалите, а високите честоти са толкова детайлни, че можете да чуете дори най-финото трептене на струните на китарата или цигулката.

Фактът, че ниските честоти се спускат до впечатляващите 10 Hz е достоен за уважение, защото при доста от конкурентите този показател е само до 14Hz.

Освен това, за първи път е добавена поддръжка на двойни вентилационни отвори за ниските и високите честоти, което предотвратява интерференцията между тях и създава ясна, чиста звукова сцена с прецизна локализация на инструментите.

HUAWEI FreeBuds Pro 5 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Собственият кодек на Huawei - L2HC 4.0 - позволява трансфер до 2.3 Mbps за 48 kHz/24-bit lossless аудио - нещо, което се доближава максимално до студийното качество без главата и врата ви да са омотани с кабели.

Звукът има 4 настройки (Balanced, Voice, Classical, Bass). Но по-интересен ние е новият интелигентен и адаптивен еквалайзер Quadruple adaptive EQ. С него слушалките автоматично се самонастройват спрямо структурата на ушния ви канал, силата на звука, заобикалящата ви среда и начина на носене на слушалките.

Но колкото и да пишем, няма да успеем да ви предадем колко точно приятен, плътен и чист е звукът на FreeBuds Pro 5. Със сигурност изпреварва "тапите", за които сме ви писали дотук.

Но ще ви дадем пример, малко по-рано този месец колеги пътуваха до Лондон. В самолета един от тях (късметлията) тества Classical режим за симфонична музика. По думите му сякаш оркестърът е свирел в салона. В същото време двойната акустична система е изравнила на звука спрямо шума на двигателите, който е бил напълно нулиран.

HUAWEI FreeBuds Pro 5 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Шумопотискане от ново поколение

Друго нещо, което може да се изпита само от първа ръка е феноменалното шумопотискане.

Най-голямата новост при FreeBuds Pro 5 е Dual-Engine AI Noise Cancellation или двоен AI енджин за шумопотискане. Това е първата система, която използва едновременно двата драйвера (за бас и за високи), за да генерират противоположни звукови вълни, които неутрализират външния шум.

Новият MIMO AI сензорен модел активно усеща средата ви и регулира параметрите в реално време.

Резултатът?

HUAWEI FreeBuds Pro 5 Снимка: iStock by Getty Images

220% подобрение на цялостното шумопотискане спрямо предходния модел. Слушалките обработват шума до 400 000 пъти в секунда. Това означава, че нискочестотният грохот на самолетен двигател или метро бива почти напълно елиминиран. С внедряването на двойния ANC енджин, слушалките могат да изолират до 100 dB от околния шум. Средночестотните шумове като говор в офис, бучене от компютри или кафе машини просто изчезват.

Системата има и няколко умни режима. В Awareness Mode чувате околната среда ясно и естествено - идеално, когато чакате обявление на летище или вървите по оживена улица. В Adaptive Mode слушалките сами разпознават средата ви. На улицата, например, те ще намалят шума от гумите, но ще оставят клаксоните и гласовете доловими за ваша безопасност.

Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

FreeBuds Pro 5 са пълни с AI технологии, които улесняват ежедневието ви.

Режимът Conversation Awareness ви позволява да започнете да говорите, докато слушате музика. Слушалките автоматично намаляват звука и превключват в режим на прозрачност, за да чувате какво ви казват. Спирате да говорите и музиката се връща и ANC отново се активира. Няма нужда да вадите слушалките или да търсите бутон за пауза.

Функцията Adaptive Volume е идеална за преход от тихи пространства към шумна улица. Музиката автоматично ще се усилва, за да чувате ясно. Когато влезете в по-тиха среда, звукът ще се нормализира.

Stable & Clear Calls служи за двупосочни ясни разговори и елиминира шума при среда до 100 dB и вятър до 10 м/сек. Независимо дали сте в претъпкан бар, в метрото или на стадион, отсрещната страна ще чува само вас, а не шума около вас.

HUAWEI FreeBuds Pro 5 Снимка: iStock by Getty Images

Нека пренесем тези технологии в реалността. Представете си, че сте в натоварен офис и се опитвате да се съсредоточите върху важна задача, но колегите около вас говорят силно. С едно докосване на FreeBuds Pro 5, шумът изчезва, а вие потъвате в своята "балон" от тишина.

Или пък пътувате - на летището сте свързани с лаптопа си и гледате видео, докато чакате полета. Изведнъж телефонът ви звъни. Не е нужно да сваляте слушалките или да променяте настройки - те автоматично превключват аудио източника към телефона, за да приемете обаждането, и се връщат към видеото веднага след края му. Благодарение на 3-те микрофона и VPU сензора за костна проводимост, вашият събеседник ще ви чува ясно, дори ако около вас духа силен вятър или сте в претъпкано кафене.

Да предположим, че карате колело във ветровит ден и получавате обаждане. Благодарение на усъвършенстваните алгоритми, вятърът, който ви духа в ушите, бива филтриран напълно. Вие чувате ясно отсрещния човек, а той чува вас, без да подозира, че сте навън при лошо време.

Всичко това са само малка част от ежедневните сценарии, в които върховите технологии на FreeBuds Pro 5 могат да улеснят живота ви.

HUAWEI FreeBuds Pro 5 Снимка: iStock by Getty Images

Мощна батерия и лесно свързване

HUAWEI FreeBuds Pro 5 са проектирани да работят безпроблемно с всяка операционна система - независимо дали ползвате iPhone (iOS), Android или Windows.

Когато става въпрос за автономност, FreeBuds Pro 5 са подготвени за дълъг ден. Слушалките предлагат до 9 часа възпроизвеждане, а с кутийката имате цели 38 часа. Тук конкуренцията отново остава далеч назад. Ако включите активното шумопотискане пак имате 1 ден на разположение. Бързото зареждане от 10 минути в кутийката ви дава до 2-3 часа слушане.

Свързването е безупречно. Слушалките поддържат едновременна връзка с две устройства, независимо дали са iOS, Android или компютър. Работите на лаптоп, звъни ви телефонът и звукът автоматично превключва към обаждането. След като затворите, слушалките отново се връщат на лаптопа.

За iOS и Android устройства е налично приложението HUAWEI Audio Connect, с което управлявате еквалайзера и всички екстри на слушалките.

HUAWEI FreeBuds Pro 5 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Предлагане

HUAWEI FreeBuds Pro 5 поставят нови стандарти с двойния си ANC енджин, студийното аудио и интелигентните функции, които наистина улесняват ежедневието.

Ако търсите най-доброто от най-доброто в света на безжичните технологии, ако искате да чувате музиката така, както авторите са я замислили, и ако искате да имате пълен контрол над звуковата си среда - това са слушалките за вас.

От 26-ти февруари HUAWEI FreeBuds Pro 5 са вече на българския пазар и са налични в Технополис, А1, Yettel, Vivacom, верига магазини Зора и партньорската мрежа на дистрибутора Поликомп, която включва - Ozone.bg, Ardes.bg, PLESIO, Laptop.bg, на препоръчителна цена от 199 евро.

До 31 март включително HUAWEI FreeBuds Pro 5 се предлагат с 30 евро ваучер за отстъпка. Потребителите могат да се възползват и от закупуване на една резервна слушалка на 50% от официалната ѝ цена в случай на загуба или инцидентна повреда. Очакват се скоро и в Техномаркет.

Повече за HUAWEI FreeBuds Pro 5 може да научите тук >>>

HUAWEI FreeBuds Pro 5 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg