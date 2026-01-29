4806 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Когато планираме следващото си голямо приключение - било то преход в планината, гмуркане в тропически води или просто динамичен уикенд в нов град - смартфонът е незаменим приятел. С него запазваме спомените си, но и ако нещо се обърка - първо търси помощ чрез него. И колкото по-активно живеем, толкова по-различни неща търсим в един смартфон. Наличието на добър екран или мощна камера просто не е достатъчно. За истинските приключенци е необходимо устройство, което няма да се предаде пред първия дъжд, няма да се счупи при падане на камъните и най-вече - няма да ни остави с празна батерия в най-неподходящия момент. И докато пазарът е залят от скъпи флагмани, истинското предизвикателство е да открием телефон, който притежава всички тези "суперсили", но остава достатъчно достъпен, за да не ощетява бюджета ни за самото пътешествие.

HONOR Magic8 Lite

HONOR Magic8 Lite

Точно тук на сцената излиза HONOR Magic8 Lite - модел, който предефинира понятието за "издръжлив смартфон" в средния ценови клас. Той не просто предлага основните функции, които очакваме от модерно устройство, но ги съчетава с невероятна здравина и батерия, която сякаш няма край. Активен живот или пък чест сблъсък със суровата природа са само част от нещата, които правят избора на HONOR Magic8 Lite логичен. Какво друго трябва да знаем за него?

HONOR Magic8 Lite

Дизайн и екран

Дизайнът на HONOR Magic8 Lite веднага прави впечатление със своята комбинация от елегантност и практичност. Рамките и гърбът на устройството са изработени от специално разработена пластмаса, която е довела до изключителна устойчивост на удари, без това да се отразява на теглото му - телефонът остава доста лек и удобен за захват. На гърба се намира характерният за серията "ореол", в който са разположени камерите, придаващ му премиум вид. Под тази обвивка обаче се крие истински танк - устройството притежава сертификати IP68 и IP69K, което означава, че е напълно защитено от прах и издържа на силни водни струи под налягане, както и на потапяне на дълбочина до 6 метра. Освен това, той е проектиран да оцелее при падания от височина до 2.5 метра върху твърди повърхности.

Вижте как изглежда HONOR Magic8 Lite >> >> >>

Екранът е 6,79-инчов AMOLED дисплей с 1 милиард цвята и 120Hz честота на опресняване. Дисплеят е не само плавен, но и невероятно ярък - с пикова яркост от 6000 нита, той остава перфектно четим дори под най-силното слънце. Екранът е подходящ дори за разработчици на приложения и графични дизайнери, защото има пълен DCI-P3 обхват. Това означава, че цветовете на дисплея са възможно най-точните.

Моделът се предлага в три стилни цвята, които пасват на всеки характер - дълбоко червенокафяво, класическо черно и свежо зелено.

HONOR Magic8 Lite

Хардуер

Под капака на HONOR Magic8 Lite пулсира мощният хардуер, необходим за безпроблемно изживяване. Процесорът Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, изработен по 4-нанометрова технология, в комбинация с графичния ускорител Adreno 810, осигурява висока производителност и енергийна ефективност. Потребителите могат да избират между варианти с 256GB или 512GB вградена памет, съчетани с 8GB RAM, което е напълно достатъчно за тежки приложения и мултитаскинг. При продължително използване на тежки приложения или игри помага и системата за охлаждане Advanced VC cooling, която комбинира пето поколение шестоъгълен графит с ултралека неръждаема стомана

Голямата звезда тук обаче е революционната батерия, създадена по силициево-въглеродна технология и с капацитет 7500 mAh. Благодарение на използването на силициево-въглеродна технология, Honor успява да събере този огромен заряд в сравнително тънък корпус. Резултатът е до 3 дни живот с едно зареждане, което прави телефона идеален за дълги гейминг сесии или филмови маратони. Най-големият плюс е, че може да правите няколкодневни походи в планината, без да се притеснявате за най-близкия контакт. С бързото 66W зарядно пък ви трябва около час в хижата, за да имате отново 3 дни на разположение. Освен това самият смартфон може да се ползва и като пауър банк, от който да зареждате слушалки или други устройства.

Много важно е, че Honor гарантират, че батерията ще запази превъзходните си качества цели 6 години. Така, ако закупите Magic8 Lite днес, ще трябва да мислите за замяна, чак след 2032 година. Малко компании гарантират подобна дълготрайност на батерията си.

При тестовете ни забелязахме, че HONOR Magic8 Lite може да се ползва и като малка аудио колонка, заради плътния си бас и силен звук. Това се дължи основно на мощните двойни високоговорители, които са настроени да превръщат смартфона в същинско кино в джоба ви.

С наличния NFC чип пък може да трансформирате смартфона в портфейл и да плащате безконтактно с него на всеки ПОС терминал.

HONOR Magic8 Lite

Камера

Фотографските възможности също не са оставени на заден план. Основната камера е със забележителен 108 MP сензор, снабден с оптична стабилизация (OIS), която гарантира чисти снимки дори при треперещи ръце. Към нея е добавен 5 MP ултраширок сензор за заснемане на мащабни пейзажи, но няма какво да се лъжем - той служи сао за допълнение. Системата поддържа 4K видеозапис и е подсилена от мощен изкуствен интелект (AI), който автоматично подобрява качеството на кадрите спрямо сцената. С HONOR Magic8 Lite можете смело да документирате приключенията си дори под вода, а за качествените селфита се грижи 16 MP предна камера, снимаща 1080p видео.

С вградените инструменти като "AI Гумичка" може лесно да премахвате нежелани обекти от снимките, без това да си личи. "AI корекцията на лица" пък гарантира, че никой няма да е затворил очи на снимката и ще изглежда по най-добрия възможен начин. С "AI изрязване" пък може директно да сменяте фона на портретите си само с един клик. Има още режими с изкуствен интелект, благодарение на които да подобрявате и редактирате снимките си. Опциите са наистина богати, а идеите ви - изключително лесни за реализиране.

Ако имате нужда от още помощ или съвети, винаги може да попитате изкуственият интелект на Google. Точно така, HONOR Magic8 Lite идва с интегриран Google Gemini.

HONOR Magic8 Lite

Здравина

Това, което наистина отличава този модел от конкуренцията, са вградените технологии за издръжливост, които го правят може би най-красивия здрав телефон на пазара.

Honor са внедрили иновативната функция за изхвърляне на прах и вода с едно докосване - телефонът използва звукови вибрации, за да се самопочисти. Екранът е снабден с технология, която позволява прецизно управление дори при силен дъжд или когато дисплеят е мокър. Нещо повече, предвиден е и специален режим за работа с ръкавици, което е незаменимо при зимни приключения или работа в тежки условия.

Високата устойчивост на водни струи пък означава, че телефонът може да бъде до вас дори под душа, без никакъв риск за електрониката му.

HONOR Magic8 Lite е особено добър за приключенците, защото няма да се уплаши от ниските температури на зимната планина или пък от екстремните жеги на все по-горещото лято. Смартфонът издържа с лекота температури от -30°C до +55°C.

И както виждате от видеото - с HONOR Magic8 Lite може да чупите орехи.

HONOR Magic8 Lite

Предлагане

HONOR Magic8 Lite е идеалното решение за всеки, който иска да има здрав, надежден и функционален смартфон. Устройство с добра камера, изкуствен интелект и красив вид, което обаче да е трудноунищожимо и изключително издръжливо. И всичко това - на добра цена, която няма да тежи на бюджета ви.

Моделът вече е наличен в търговската мрежа на водещите телекоми като A1, Yettel и Vivacom, както и в големите вериги за техника Technopolis, Technomarket и Zora. Цената на устройството започва от около 349.00 € без план, което го прави едно от най-добрите предложения за парите си в сегмента на заздравените смартфони.

Повече информация за HONOR Magic8 Lite може да научите тук >>>