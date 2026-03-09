4739 Снимка: Скрийншот/Facebook

Части от метеорит са нанесли щети на покриви и на къщи в западната част на Германия тази вечер, съобщи ДПА.

Полицията обяви, че е получила сигнали са щети в град Кобленц и околните райони около 19 ч. местно време (20 ч. българско).

"Около 19 ч. тази вечер обгорено небесно тяло е ударило покрива на жилищна сграда в квартала Гюлс в Кобленц. Никой не е пострадал", заяви говорител на полицията.

Полицейски части са били изпратени на място заради безпокойство и объркване сред населението, причинени от мистериозни светлини.

Снимки на явлението са били публикувани в социалните мрежи от провинциите Северен Рейн - Вестфалия, Хесе, Рейнланд - Пфалц, Заарланд и Баден - Вюртемберг.

Laut dem Polizeipräsidium Rheinland-Pfalz haben Fragmente des Meteoriten um 19 Uhr Schäden an Dächern und Häusern im Hunsrück, der Eifel und in Koblenz verursacht. Im Video zu sehen ist der Eintritt des Boliden über Nonnweiler im Saarland -Vielen Dank an Julia Quast für das Video pic.twitter.com/y9X6FHriRR — Unwetter-Freaks (@unwetterfreaks) March 8, 2026

Според полицията в Кайзерслаутерн очевидци са съобщили за "ярко осветен обект с кратко огнено припламване" или "огнена топка в небето".

Някои са предположили, че става въпрос за ракета. Според полицията обаче "няма данни за свързан със сигурността инцидент".

