Части от метеорит са нанесли щети на покриви и на къщи в западната част на Германия тази вечер, съобщи ДПА.

Полицията обяви, че е получила сигнали са щети в град Кобленц и околните райони около 19 ч. местно време (20 ч. българско).

"Около 19 ч. тази вечер обгорено небесно тяло е ударило покрива на жилищна сграда в квартала Гюлс в Кобленц. Никой не е пострадал", заяви говорител на полицията.

Полицейски части са били изпратени на място заради безпокойство и объркване сред населението, причинени от мистериозни светлини.

Снимки на явлението са били публикувани в социалните мрежи от провинциите Северен Рейн - Вестфалия, Хесе, Рейнланд - Пфалц, Заарланд и Баден - Вюртемберг.

Според полицията в Кайзерслаутерн очевидци са съобщили за "ярко осветен обект с кратко огнено припламване" или "огнена топка в небето".

Някои са предположили, че става въпрос за ракета. Според полицията обаче "няма данни за свързан със сигурността инцидент".

