Глобалното затопляне се е ускорило значително през последното десетилетие, което означава, че светът може да достигне ключови климатични прагове по-рано от очакваното, съобщават CNN и БТА, позовавайки се на проучване, публикувано в списание Geophysical Research Letters.

Още по темата

Изследователите са анализирали пет основни глобални набора от данни за температурата и са филтрирали краткосрочните природни влияния като Ел Ниньо, вулканични изригвания и слънчеви цикли, за да идентифицират по-ясно дългосрочните тенденции.

Те установили, че Земята се е затопляла с около 0,2 градуса по Целзий на десетилетие между 1970 и 2015 г., но темпът се е увеличил до 0,35 градуса по Целзий между 2015 и 2025 г. - ръст от около 75 процента.

"Смятаме, че сме първите, които показват статистически значимо ускорение", каза Щефан Рамщорф от Института за изследване на климатичните въздействия в Потсдам, Германия, съавтор на проучването.

Ако по-бързото затопляне продължи, планетата може да надхвърли международно договорената граница от 1,5 градуса по Целзий за глобалното затопляне преди 2030 г.по-рано, отколкото предполагат много от настоящите прогнози. Учените предупреждават, че над този праг въздействията от климатичните промени могат да надхвърлят способността на много екосистеми и общности да се адаптират.

Някои изследователи приветстваха внимателния анализ на проучването, но отбелязаха несигурност относно това доколко успешно е премахнато влиянието на естествената климатична променливост от данните. Други остават скептични. Майкъл Ман от Университета на Пенсилвания заяви, че последните температурни пикове са до голяма степен свързани с Ел Ниньо и че общото затопляне продължава с приблизително постоянен темп.

Въпреки различията относно скоростта на затопляне учените са единодушни, че планетата ще продължи да се затопля, докато глобалните въглеродни емисии не бъдат намалени до нулево ниво.

Глобалното затопляне ще причини нова ледникова епоха
Виж още Глобалното затопляне ще причини нова ледникова епоха

