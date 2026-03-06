Особено значима е способността на платформата да възстановява щети от рансъмуер

196

Ерата на генеративния изкуствен интелект промени не само начина, по който работим, а и капацитета на киберпрестъпниците да извършват атаки. Автоматизирани фишинг кампании, AI-генериран зловреден код, ускорени атаки тип "livingofftheland" и мащабни рансъмуер операции вече се случват със скорост и прецизност, непостижими до преди няколко години. В отговор на тези заплахи Malwarebytes представи ThreatDown - модерна платформа за цялостна защита на крайни устройства.

Цялостен подход към новите AI заплахи

За разлика от традиционните антивирусни решения, новата платформа обхваща пълния цикъл на сигурността, включващ превенция, установяване, реакция и възстановяване. Този подход е критичен в среда, в която AI позволява на атакуващите да заобикалят класическите защитни механизми и да променят тактиките си в реално време.

Платформата комбинира AI/ML-базирани технологии за предотвратяване на атаки, поведенчески анализ, автоматизирано откриване на аномалии и мощни инструменти за реакция, включително патентован механизъм за пълно премахване на зловредни следи.

Ефективна защита срещу рансъмуер, подобрен с AI

Съвременните рансъмуер атаки включват изкуствен интелект, за да ускорят криптирането, да избягват откриване и да таргетират критични системи. Предлаганият от ThreatDown 72-часов Ransomware Rollback от своя страна възстановява файлове, регистри и системни настройки, засегнати през последните 72 часа. Освен това той използва защитена база с чисти версии на файловете, елиминира нуждата от декриптиране (невъзможно при модерните алгоритми) и минимизира щетите за бизнеса.

Скалируем модел

В добавка, решението предлага ясна и логична продуктова стълбица, която позволява на организациите да избират ниво на защита според ресурсите и риска. Версията ThreatDown Core осигурява модерна базова защита, като комбинира следене за заплахи с оценка на уязвимостите, за да даде на организациите видимост върху най-критичните слабости в техните системи. Advanced от своя страна надгражда с повисоко ниво на сигурност чрез EDR, възможност за 72-часово възстановяване след рансъмуер атаки и автоматизиран процес на threat hunting.

Следващата версия Elite добавя ключовия елемент за зрели организации - 24/7 MDR, където екип от човешки експерти поема постоянен мониторинг, анализ и реакция при инциденти, осигурявайки реална оперативна защита. На върха на продуктовата линия е Ultimate, който разширява допълнително защитата с DNS/website filtering, позволяващ блокиране на цели категории рискови или нежелани сайтове.

Човешкият фактор, който AI не може да замени

Макар изкуственият интелект да позволява на атакуващите да генерират по-сложни и по-масови атаки, той не може да надмине опитен екип от анализатори, които наблюдават средата денонощно и реагират в реално време. Комбинацията от постоянен човешки надзор и технологична автоматизация превръща пакетите Elite и Ultimate на ThreatDown в своеобразно "SOC in a box" решение, което предоставя на организациите с ограничени ресурси или липса на вътрешен екип по сигурността защита на корпоративно ниво.

Правилната защита в ерата на AI

Платформата покрива целия жизнен цикъл на сигурността - от превенция и откриване до реакция и пълно възстановяване, което е ключово в среда, в която автоматизираните атаки стават все по-сложни и разрушителни. Решението комбинира AI-базирани технологии с човешка експертиза, осигурявайки баланс между автоматизация и аналитичен контрол, който изкуственият интелект не може да постигне самостоятелно.

Особено значима е способността на платформата да възстановява щети от рансъмуер - атаки, които благодарение на AI се разпространяват по-бързо и нанасят по-големи поражения. В комбинация с MDR пакетите, които според компанията намаляват риска от успешен пробив с до 99%, ThreatDown предоставя ниво на защита, което отговаря на реалностите на новата AIера и нарастващия натиск върху организациите да поддържат висока киберустойчивост.

С подкрепата на: С подкрепата на:

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.