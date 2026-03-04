256 Снимка: iStock by Getty Images

В началото на днешния ден множество потребители изпитват затруднения при достъпа до Facebook.

Около 0:30 ч. българско време са били регистрирани над 11 000 сигнала за проблеми със социалната мрежа, според сайта за наблюдение на сривове Downdetector.

Над 60% от оплакванията са били свързани с уеб версията на Facebook, а около 16% - с проблеми при влизане в профилите. Потребители от различни части на света съобщават за затруднения. Засегнати от срива има в САЩ, Нова Зеландия, Великобритания, Бангладеш, Гърция, България и редица други държави.

В социалната мрежа X някои потребители споделят, че виждат съобщение "Account Temporarily Unavailable" ("Профилът е временно недостъпен"). Други отбелязват, че проблемът засяга основно настолната версия, докато мобилното приложение изглежда работи.

Междувременно, TikTok също потвърди прекъсване на услугата за част от потребителите в САЩ. Компанията заяви, че причината е проблем в център за данни на Oracle.

Някои създатели на съдържание са изпитали забавяния при публикуването на видеа. От Oracle са признали за прекъсването и са съобщили, че екипите им работят по отстраняването на проблема.

Към 9:00 часа българско време броят на оплакванията от Facebook в Downdetector е спаднал, което предполага, че проблемът е започнал да се отстранява. От социалната мрежа на Марк Зукърбърг все още не са коментирали срива.

