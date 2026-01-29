Контролираното от американци поделение е обвинено, че блокира използването на думата "Епстийн" и премахва неудобни за Вашингтон видеа

712 Снимка: Getty Images

Потребители и публични фигури обвиняват TikTok в цензуриране на съдържание, свързано с фатална стрелба в Минеаполис и политически теми, включително блокиране на използването на думата "Епстийн", след като платформата премина под американска собственост, пише "Ню Йорк Поуст".

В неделя хаштагът #TikTokCensorship набра популярност в X, след като създатели на съдържание заявиха, че видеа за политическото напрежение в Минеаполис получават необичайно малко гледания и се качват с дълги закъснения.

В официално изявление в понеделник вечерта новите собственици на TikTok в САЩ заявиха, че проблемите са резултат от сериозен инфраструктурен срив, причинен от прекъсване на електрозахранването в партньорски център за данни.

"Възможно е да забележите бъгове, по-бавно зареждане или грешки при публикуване на съдържание", се казва в съобщението. "Някои създатели временно може да виждат "0" гледания или харесвания — това е визуална грешка."

Ситуацията възниква само дни след като TikTok обяви, че е финализирал сделка за прехвърляне на операциите си под американска собственост, след години на заплахи за забрана. Американското поделение е под контрола на Oracle, Silver Lake и държавния инвестиционен фонд MGX от ОАЕ.

Собственикът на Oracle е милиардерът Лари Елисън, който е голям дарител на Доналд Тръмп и Републиканската партия.

Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм обяви, че започва щатско разследване, като заяви, че администрацията му е "независимо потвърдила случаи на цензуриране на съдържание, критично към президента Тръмп". Белият дом обаче отрече да има каквато и да е роля в модерирането на съдържание в TikTok.

Журналистът Дейвид Ливит публикува екранни снимки, показващи, че негови политически видеа са били маркирани като "неподходящи за препоръчване", въпреки че обикновено събират стотици или хиляди гледания.

Певицата Били Айлиш също заяви в Instagram, че TikTok "заглушава хората", след като видео на брат ѝ Финъс О"Конъл за стрелбата в Минеаполис е получило значително по-малък от обичайния обхват. Актрисата Меган Сталтър обяви, че изтрива профила си, като призова и други да направят същото.

Според критиците е иронично, че свързаните с китайската комунистическа партия предишни собственици са били на по-принципни позиции за свободата на словото.

Напрежението в Минеаполис ескалира след смъртта на Алекс Прети, медицинска сестра, застреляна от федерални агенти, както и след по-ранен инцидент, при който загина Рене Гуд, майка на три деца. Протестите доведоха до сблъсъци между демонстранти и федерални служители.

Потребители също така твърдят, че TikTok блокира използването на думата "Епстийн" в лични съобщения, като приложението показва предупреждение за нарушение на правилата.

От съвместното дружество TikTok USDS потвърдиха, че е имало технически проблем, който в момента се отстранява.

Обвиненията идват на фона на продължаващото публикуване на т.нар. "досиета Епстийн" от Министерството на правосъдието на САЩ и Конгреса, като голяма част от документите все още не са публично достъпни.

