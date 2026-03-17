Изпълнителният директор Дженсън Хуан подчерта, че основният риск за индустрията не е свръхинвестирането, а недостигът на изчислителен капацитет

Глобалният бум на инвестициите в изкуствен интелект навлиза в нов етап, а главният изпълнителен директор на "Енвидиа" (Nvidia Corp.) Дженсън Хуан прогнозира поръчки за най-малко 1 трилион долара за чип системите на компанията до края на 2027 г., предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Изказването, направено по време на конференция за разработчици, представлява значително повишение спрямо предходната прогноза на компанията от около 500 милиарда долара до края на 2026 г. за системите от поколенията "Блекуел" (Blackwell) и "Рубин" (Rubin).

Очакванията се подкрепят от мащабните инвестиции на водещите технологични компании в инфраструктура за изкуствен интелект. Разработчици като "ОупънЕйАй" (OpenAI), "Гугъл" (Google) и "Мета" (Meta Platforms) влагат стотици милиарди долари в изграждането на центрове за данни, като значителна част от тези средства се насочват към графичните процесори на "Енвидиа".

Хуан подчерта, че основният риск за индустрията не е свръхинвестирането, а недостигът на изчислителен капацитет. "Всеки месец закъснение в разширяването струва на компаниите пропуснати приходи за милиарди долари", заяви той, като отхвърли опасенията на част от инвеститорите относно възвръщаемостта на вложенията.

Пазарната реакция на изявлението беше ограничена. Акциите на Nvidia първоначално поскъпнаха с около 5 процента, но приключиха търговията в Ню Йорк с ръст от 1,65 процента до 183,22 долара.

Финансовите резултати на компанията също отразяват силното търсене. През последната финансова година приходите на Nvidia нараснаха с почти две трети до близо 216 милиарда долара, което я утвърждава като ключов доставчик в екосистемата на изкуствения интелект.

Прогнозата за поръчки от порядъка на трилион долара се разглежда от пазарите като сигнал за продължаваща експанзия на ИИ индустрията и засилваща се конкуренция за изчислителни ресурси, на фона на ускореното внедряване на генеративни модели и облачни решения в глобален мащаб.

Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

