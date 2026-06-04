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Вътрешен документ на Microsoft, цитиран от изданието 404 Media, предизвика полемика около стратегията на компанията за развитие на нов AI асистент. Причината е формулировка, според която първата цел в плана за развитие на проекта е да "направи хората зависими" от технологията.

Документът описва плановете на Microsoft да интегрира нов AI агент, наречен Scout, в пакета Microsoft 365. Според публикацията стратегията е разделена на три етапа, като първият е озаглавен именно "Да направим хората зависими".

В текста се посочва, че компанията възнамерява да разширява използването на инструмента ClawPilot, да увеличава потребителската база и да развива екосистема от функции, които да превърнат асистента в част от ежедневната работа на потребителите.

Изтеклият документ е предизвикал различни реакции сред служители на Microsoft. Един от тях определя използваната терминология като "много тревожна" и предупреждава за нарастващи случаи на зависимост към AI чатботове и виртуални асистенти.

Друг служител защитава формулировката, като посочва, че ангажираността на потребителите е основна цел на почти всички големи софтуерни компании.

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Според документа повече от 1000 служители на Microsoft вече използват вътрешно новия инструмент, включително главният изпълнителен директор Сатя Надела. От компанията твърдят, че интересът към системата се е развил органично, без официална рекламна кампания.

Случаят идва на фона на засилени дебати около влиянието на изкуствения интелект върху психичното здраве. Експерти от години предупреждават, че AI чатботовете могат да създават емоционална привързаност у част от потребителите заради начина, по който комуникират чрез естествен език.

Засега Microsoft не е коментирала публично съдържанието на изтеклия документ и използваната в него формулировка.

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