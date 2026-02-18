В технологичния свят е рядкост гигант като Microsoft да признае, че флагманският му продукт се е отклонил от първоначалната си концепция. Анализ на XDA Developers разкрива, че висши ръководители потвърждават разминаването между замисъла и реализацията на Windows 11.

Още по темата

Въпреки че компанията се чувства "оправдана", тя признава, че прекомерният фокус върху изкуствения интелект и интеграцията на Copilot в инструменти като Notepad и File Explorer често усложнява, вместо да подобрява работните процеси.

Потребителското недоволство се засилва и от проблемите с надеждността на актуализациите, които нерядко нарушават стабилността на системата.

Това принуждава мнозина да се обръщат към алтернативи като macOS или Linux в търсене на простота и предвидимост.

Признанието на Microsoft е стратегически сигнал, че гигантът не иска да губи позиции. Гигантът дава заявка, че Windows 12 няма да включва толкова много "прецакани ъпдейти" и ще намери по-добър баланс между иновациите в сферата на изкуствения интелект и функционалността, която потребителите очакват. Въпреки това Microsoft няма да се откажат от интеграцията на AI в операционната си система.

Защо Windows 11 е капан за поверителността
Виж още Защо Windows 11 е капан за поверителността

ИЗБРАНО
"Мяра": 33,3% за Радев, 5 формации сигурни за парламента, 2 - на бариерата Днес
"Мяра": 33,3% за Радев, 5 формации сигурни за парламента, 2 - на бариерата
25565
Свекърва и етърва решиха кои са жените за тримата мъже в "Ергенът" Лайф
Свекърва и етърва решиха кои са жените за тримата мъже в "Ергенът"
27417
Щафетата на България с втори най-добър резултат в историята, титлата е за Франция Корнер
Щафетата на България с втори най-добър резултат в историята, титлата е за Франция
16572
Втори голям завод затваря във Враца, стотици остават без работа Бизнес
Втори голям завод затваря във Враца, стотици остават без работа
22099
Христо Йоцов с номинация за Музикант на годината, ДВЕ премиери и Рожден ден! Impressio
Христо Йоцов с номинация за Музикант на годината, ДВЕ премиери и Рожден ден!
709
Шоу за $1 млрд: Самбата и партито завладяха Рио, но предизвикаха и политически скандал (снимки/ видео) Trip
Шоу за $1 млрд: Самбата и партито завладяха Рио, но предизвикаха и политически скандал (снимки/ виде...
39294
Сложете край на разварените и безвкусни броколи с тези прости стъпки Вкусотии
Сложете край на разварените и безвкусни броколи с тези прости стъпки
1132
3 знака, които ще имат късмет на 17 февруари Zodiac
3 знака, които ще имат късмет на 17 февруари
597
Прогноза за времето на НИМХ: нощни снеговалежи, виелици и поледици Времето
Прогноза за времето на НИМХ: нощни снеговалежи, виелици и поледици
3634