Гигантът отчита, че е прекалил с налагането на изкуствения интелект в операционната система, но той ще бъде част и от Windows 12

118 Снимка: AI генерирано изображение

В технологичния свят е рядкост гигант като Microsoft да признае, че флагманският му продукт се е отклонил от първоначалната си концепция. Анализ на XDA Developers разкрива, че висши ръководители потвърждават разминаването между замисъла и реализацията на Windows 11.

Въпреки че компанията се чувства "оправдана", тя признава, че прекомерният фокус върху изкуствения интелект и интеграцията на Copilot в инструменти като Notepad и File Explorer често усложнява, вместо да подобрява работните процеси.

Потребителското недоволство се засилва и от проблемите с надеждността на актуализациите, които нерядко нарушават стабилността на системата.

Това принуждава мнозина да се обръщат към алтернативи като macOS или Linux в търсене на простота и предвидимост.

Признанието на Microsoft е стратегически сигнал, че гигантът не иска да губи позиции. Гигантът дава заявка, че Windows 12 няма да включва толкова много "прецакани ъпдейти" и ще намери по-добър баланс между иновациите в сферата на изкуствения интелект и функционалността, която потребителите очакват. Въпреки това Microsoft няма да се откажат от интеграцията на AI в операционната си система.

