Роб Брaксман анализира как Microsoft систематично отнема контрола на потребителите чрез функции като TPM, BitLocker и новия AI асистент Recall

2596 Снимка: AI генерирано изображение

Поддръжката на Windows 10 официално приключи преди седмица. Тя да може да се удължи до октомври 2026 година (може да го направите тук), но това е временно решение. Множество потребители навярно ще преминат към Windows 11, но не липсват и скептици, според които това е "капан".

Според известния експерт по интернет сигурност и поверителност Роб Брaксман, изборът е ясен - Windows 11 представлява сериозна заплаха за дигиталната свобода и е време потребителите да "си върнат контрола", като преминат към операционни системи като Linux.

Според него Microsoft използва комбинация от хардуерни и софтуерни ограничения, за да "превземе" устройствата на потребителите и да постави личните им данни под постоянен облачен контрол.

Хардуерни бариери и задължителен TPM

Браксман подчертава, че липсата на TPM на практика превръща хиляди напълно работещи машини в "технологичен отпадък". За да получат Windows 11, собствениците трябва да купят нови компютри - предпочитано с етикет "Copilot PC", създадени за интеграция с AI асистента на Microsoft.

В новите лаптопи и настолни системи Windows 11 активира дисковото криптиране BitLocker и функцията Secure Boot още при първото включване. Това, твърди Браксман, напълно блокира инсталирането на алтернативни операционни системи, а при изключване на Secure Boot целият диск може да се заключи без предупреждение. "Сякаш Microsoft решава вместо вас какво имате право да инсталирате на собствената си машина", казва той.

От облака - директно в профила ви

Задължителното влизане с Microsoft ID, OneDrive, Windows Backup и абонаментната услуга Office 365 свързват всяко устройство с конкретен потребител и съхраняват ключовете за BitLocker в акаунта му. "Така компанията разполага с пълен идентификатор на устройството, а достъпът до данните ви зависи от облачните им сървъри", посочва експертът.

Най-притеснителна според Браксман е обявената функция Recall - част от Copilot + PC, която на всеки няколко секунди записва екранна снимка, анализира съдържанието ѝ и съхранява историята локално.

"Получаваме компютър, който вижда, чува и помни всичко, което правим - истински цифров двойник на собственика си", коментира той и предупреждава за сериозни рискове при евентуален пробив или съдебно изискване за достъп.

Експертът напомня за случаи, в които задължителни актуализации на Windows са изтривали Linux дялове и дори цели втори операционни системи при двоен буут. "Когато ползвам Windows само 1 % от времето, е абсурд да оставя Microsoft да контролира машината ми на 100 %", казва той.

Алтернативата - миграция към Linux

След дългогодишна кариера като разработчик за Windows, Браксман вече препоръчва пълен отказ от екосистемата на Microsoft. Според него съвременните дистрибуции на Linux предлагат стабилност, широка хардуерна поддръжка и достатъчно приложения за повечето потребители.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.