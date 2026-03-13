Някои инвеститори обаче са направили милиони от продажбите на токена

815 Снимка: Getty Images/ iStock by Getty Images

Криптовалутата $TRUMP, свързана с американския президент Доналд Тръмп, претърпя драматичен срив, като стойността ѝ се е понижила с около 96% спрямо историческия си връх.

Мемe токенът, базиран на блокчейн платформата Solana, беше пуснат малко преди втората президентска инаугурация на Тръмп през януари миналата година. В първите дни след старта цената му скочи до над 75 долара, което на теория увеличи значително личното богатство на президента.

Оттогава обаче стойността на токена постоянно намалява. Последните данни показват, че цената му е паднала до около 2,7-2,8 долара, което е най-ниското ниво от създаването му.

Сривът на $TRUMP се случва на фона на по-широк спад на криптопазара. Водещата криптовалута биткойн също е загубила значителна част от стойността си през последните месеци - над 38% за половин година, въпреки че показва признаци на частично възстановяване.

Според анализи част от най-ранните инвеститори в токена са реализирали огромни печалби почти веднага след пускането му. Група инвеститори, закупили големи количества от монетата на много ниска цена, са продали активите си само дни по-късно и са спечелили около 700 милиона долара.

Един от инвеститорите, който създал крипто портфейл часове преди пускането на токена, е реализирал печалба от приблизително 109 милиона долара.

Тези бързи разпродажби довели до рязък спад на цената и породили сравнения с т.нар. "rug pull" - схема в криптосектора, при която създателите или ранните инвеститори рекламират нов токен, привличат купувачи и след това продават големите си позиции, оставяйки останалите с почти безполезни активи.

Въпреки спада в цената, проектът е генерирал значителни приходи от търговия. Според информация на "Файненшъл Таймс" токенът $TRUMP и свързаната криптовалута $MELANIA, свързана с първата дама Мелания Тръмп, са донесли около 427 милиона долара от продажби и такси за търговия.

