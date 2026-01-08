През юни 2025 г. Доналд Тръмп-младши обяви създаването на Trump Mobile - мобилен оператор, включващ виртуална мобилна мрежа с месечна такса от 47,45 долара и собствен смартфон на цена 499 долара. Устройството, наречено T1, беше представено като "произведено в Съединените щати" и отличаващо се със златист и луксозен дизайн.

Още тогава обаче експерти отбелязаха, че телефонът подозрително прилича на среден клас Android модел от китайски производител, което породи сериозен скептицизъм около реалния му произход и възможността да бъде действително произведен в САЩ.

Въпреки обещанията за пускане на пазара през 2025 г., Trump Mobile явно не е бил подготвен за реализацията на проекта. В последния ден на годината Financial Times съобщи, че компанията отлага премиерата на T1, като за причината беше посочена спиране на работата на правителството миналата есен. Как точно това е засегнало частна компания, остана неясно.

По-същественото е, че Trump Mobile тихо се отказа от едно от ключовите си твърдения. След като първоначално заяви, че телефонът ще бъде "изцяло произведен в САЩ", сайтът на компанията вече използва неясната формулировка, че устройството ще има "American-proud design" ("американски горд дизайн") — лозунг без конкретно значение, който подсказва, че производството ще бъде извън страната и най-вероятно в Китай.

Най-вероятното обяснение за промяната е чисто икономическо. Производството на смартфон в САЩ би било значително по-скъпо, което прави цена от 499 долара практически нерентабилна.

Това е проблем, добре познат в индустрията. Дори Apple - една от най-печелившите компании в света - планира да премести производството на iPhone за американския пазар от Китай в Индия, а не в САЩ. Тези планове предизвикаха остра реакция от президента Доналд Тръмп, който настояваше, че е възможно iPhone да се произвежда в Америка чрез мита и протекционистки политики.

Иронично, именно митата и икономическите политики на администрацията на Тръмп допълнително увеличиха производствените разходи.

"Идеята iPhone да се произвежда в САЩ е напълно нереалистична", коментира още миналата година анализаторът Дан Айвс от Wedbush Securities, според когото цената на iPhone би могла да се утрои, ако се произвежда на американска територия.

Предвид всичко това, проблемите на Trump Mobile далеч не изненадват анализаторите.

"Още от самото начало бяхме много скептични към този телефон", заяви Франсиско Джеронимо от International Data Corp пред Асошиейтед Прес.

Засега компанията продава употребявани iPhone-и и Samsung Galaxy смартфони на цени до 630 долара - ход, който подсказва рязка промяна в стратегията.

"Възможно е да са осъзнали, че е по-изгодно просто да продават реновирани устройства", добавя Джеронимо.

Въпреки това Trump Mobile продължава да събира депозити от по 100 долара за T1. Но дългата кампания само поражда въпроси дали телефонът изобщо ще види бял свят.

