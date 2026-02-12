Анализатори очакват Apple да даде мощен тласък на сегмента и да изведе новия тип устройства в основен двигател на мобилния пазар

1131 Снимка: Скрийншот

Пазарът на сгъваеми смартфони се подготвя за решаваща година, а в центъра на вниманието е очакваният първи сгъваем iPhone. Според анализаторите от Counterpoint Research именно навлизането на Apple в този сегмент може да даде нова енергия на категорията и да я изведе в етап на устойчив растеж. След период на нормализиране на складовите наличности и по-предпазливо представяне на нови модели, индустрията изглежда готова за по-сериозно раздвижване.

До този момент двата основни формата - "книга" и "мида" - запазваха относително равни позиции на пазара. Данните обаче сочат, че през настоящата година устройствата с книжна компоновка ще излязат категорично напред, достигайки около 65% дял.

Още сега те формират над половината от глобалното търсене, като подобренията в здравината на шарнирите и издръжливостта на гъвкавите OLED панели ги правят значително по-практични за ежедневна употреба.

Сгъваемите смартфони постепенно се освобождават от имиджа си на екзотична демонстрация на технологичен престиж. Производителите все по-успешно интегрират софтуерни решения за многозадачност и по-ефективна работа, което превръща вътрешния разгънат дисплей в реален инструмент за продуктивност. Именно тук анализаторите очакват ходът на Apple да има стратегическо значение - компанията традиционно въвежда нови формати едва когато технологията е достатъчно зряла за масовия потребител.

Паралелно с това конкуренти като Samsung, Huawei и Oppo имат нови поколения сгъваеми устройства с по-широки вътрешни дисплеи и оптимизирана ергономия.

Моделите тип "мида" няма да изчезнат, но постепенно ще се позиционират повече като стилен аксесоар в по-достъпната част на премиум сегмента, докато "книжният" формат се очертава като новия стандарт при високия клас.

