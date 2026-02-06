224 Снимка: Apple

Apple ще представи нов модел iPhone още този месец, съобщава Macwelt. По данни на изданието компанията се готви да покаже по-достъпен iPhone 17e, като устройството се очаква да бъде обявено на 19 февруари, точно една година след представянето на iPhone 16e.

В публикацията се цитира анонимен източник, според когото информацията "циркулира сред производителите на калъфи и аксесоари". По думите му iPhone 17e ще бъде представен на 19 февруари. В материала обаче се уточнява, че Apple много рядко пуска нови устройства в четвъртък. Обичайно по-значимите хардуерни обновления се обявяват в понеделник, вторник или сряда.

От 9to5Mac посочват, че към подобни твърдения трябва да се подхожда с известен скептицизъм. Apple по принцип не споделя конкретни дати за анонси на нови устройства с производителите на аксесоари. Въпреки това представяне на нов смартфон през февруари изглежда напълно възможно, имайки предвид предишния анонс на iPhone 16e, допълва изданието.

Macwelt също така пише, че iPhone 17e ще поддържа безжично зареждане MagSafe до 25W, за което по-рано съобщи и The Information. Отсъствието на тази функция при iPhone 16e се оказа един от основните недостатъци на модела.

Отделно японското издание Macotakara съобщи какво можем да очакваме от iPhone 17e. Смартфонът ще разчита на процесора Apple A19 и на най-новия модем C1X на Apple, който предлага до два пъти по-високи скорости спрямо оригиналния чип C1 в iPhone 16e. Новият модел ще запази дизайна на миналогодишното устройство, включително добре познатия "ноч" вместо динамичен остров, както и една задна камера.

