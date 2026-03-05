Шефът на Nvidia смята, че индустрията на изкуствения интелект е едва в началото на огромен технологичен бум

787 Снимка: Getty Images

Главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсен Хуанг потвърди, че компанията няма да инвестира първоначално обсъжданите 100 милиарда долара в OpenAI. Вместо това инвестицията беше преразгледана и сведена до около 30 милиарда долара, което според него вероятно ще бъде последното толкова мащабно участие на Nvidia в капитала на компанията.

Хуанг направи изявлението си по време на технологичната конференция на Morgan Stanley, където коментира и бъдещето на пазара на изкуствен интелект. По думите му OpenAI може да излезе на борсата още до края на настоящата година, което би било една от най-значимите технологични първични публични оферти в последно време. След последния инвестиционен кръг капитализацията на компанията вече се оценява на около 730 милиарда долара.

В същото време Nvidia не планира нови големи инвестиции и в друг водещ AI стартъп - Anthropic. Хуанг уточни, че наскоро вложените около 10 милиарда долара в компанията вероятно също ще останат последната мащабна инвестиция на Nvidia в нея. Подобно на OpenAI, и Anthropic има амбиции да се листне на фондовата борса в близките години.

Според шефа на Nvidia опасенията за образуването на "балон" около изкуствения интелект са преувеличени. Той подчерта, че много компании вече реализират реални приходи от AI технологии. Основният проблем в момента е недостигът на изчислителна мощност - ако индустрията разполагаше с три пъти повече изчислителни ресурси, приходите от AI решения също биха могли да се утроят. Хуанг допълни, че производителите на софтуер за проектиране на чипове като Synopsys и Cadence ще играят все по-ключова роля в бъдещото развитие на индустрията.

