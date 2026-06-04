Богатството сред заможните лица е нараснало с 10% спрямо предходната година

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Богатите по света станаха по-богати през миналата година, като богатството, притежавано от хора, чиито инвестиционни активи възлизат на 1 милион щатски долара или повече, се е увеличило с близо 9%, предава БНР.

Глобалното богатство, принадлежащо на заможни лица, нарасна до рекордните 98,3 трлн. щатски долара през 2025 г., според доклад на Capgemini, френска ИТ и консултантска фирма, цитирана от агенция Блумбърг. Това е сравнимо с "лъвския пай" от световния БВП, който достигна 111 трлн. щатски долара през 2024 г., сочат данни на Световната банка.

"Сто трилиона долара активи в световен мащаб са просто огромна и изумителна сума пари и, честно казано, огромна възможност", коментира Джаред Мърфи от инвестиционни фонд BlackRock, който допринесе за доклада.

Според доклада, растежът на акциите, породен от оптимизма относно изкуствения интелект, беше основният двигател на генерирането на богатство, като помогна за увеличаване на броя на милионерите в световен мащаб с почти два милиона до рекордните 25,3 милиона.

Активите останаха силно концентрирани в ръцете на свръхбогатите. Сръхбогатите лица, определени като хора с нетно богатство от 30 или повече милиона щатски долара, отбелязаха най-бърз ръст на активите си в различните сегменти на богатството, като броят им достигна рекордните 250 000 души.

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Тази година е готова да ускори генерирането на богатство в световен мащаб. Предстоящото първично публично предлагане на акции на SpaceX се очаква да създаде нови милионери и милиардери и е почти гарантирано да направи Илон Мъск първия трилионер в света. С технологични AI компании като Anthropic и OpenAI, които се надпреварват да дебютират на Уолстрийт, богатите по света скоро ще могат да използват някои от най-големите имена в технологиите за своите портфейли.

През 2025 г. САЩ са създали най-много милионери в сравнение с други страни, според доклада на Capgemini, като техният брой се е увеличил с цели 736 хиляди до общо 8,7 милиона. Богатството сред заможните лица е нараснало с 10% спрямо предходната година.

Азиатско-тихоокеанският регион обаче е направил най-големия скок в генерирането на богатство на регионално ниво. Богатството в тази част на света е скочило с 10,5%, по-бърз темп, отколкото в Северна Америка, тъй като рязкото нарастващо търсене на полупроводници е стимулирало азиатските пазари. Япония и Китай водеха растежа, като създадоха съответно 436 000 и 154 000 нови милионери.

Това е в контраст с Близкия изток, където броят на заможните лица се сви с 1,4%, отчасти поради по-ниските цени на петрола и регионалните конфликти. Данните от проучването бяха събрани преди войната между САЩ и Израел с Иран, която повиши цените на петрола и нанесе щети на региона, изпращайки икономически шокови вълни по целия свят.

Заможното население в Европа пък се увеличи с 6,5% през 2025 г., обръщайки спада от предходната година. Нарастването им се дължи на облекчаване на инфлацията и стабилизиране на пазарите на акции. Люксембург беше особено бързоразвиващ се пазар, като броят на заможните лица там се увеличи с 13,5%.

Акционерните дялове представляват една четвърт от портфейлите на заможните лица по целия свят към януари 2026 г., което е увеличение спрямо предходната година. Делът на богатството им, разпределено в алтернативни инвестиции, включително стоки, криптовалути, хедж фондове и частен капитал, намаля, тъй като публичните акции се представиха сравнително по-добре.

Въпреки това, двама от трима богати инвеститори заявиха, че планират да увеличат експозицията си към частен капитал, според същия доклад.

В него се посочва, че най-малко 1,5 трлн. щатски долара в нови активи не са отишли ​​в традиционни фирми през периода от 2022 до 2025 г. Вместо това, тези активи са се насочили към техните по-малко традиционни конкуренти, като семейни офиси и брокерски къщи като Robinhood.

С нарастването на богатството обаче се е увеличавало и неравенството в доходите, засилвайки така наречената "K-образна" икономика. Най-богатите 1% от домакинствата в САЩ са притежавали близо 32% от цялото богатство на Съединените щати през четвъртото тримесечие на 2025 г., според данни на Федералния резерв. Това е най-високият дял, регистриран откакто Фед е започнал да проследява данните през 1989 г.

Докладът за световното богатство на Capgemini включва данни от проучвания сред мениджъри на богатство и повече от 6500 лица, притежаващи голямо нетно богатство по целия свят.

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