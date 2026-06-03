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Общият съд на Европейския съюз потвърди решението на Европейската комисия да определи приложението за съобщения Messenger на Meta като "пазач на информационния вход" съгласно Акта за цифровите пазари (DMA).

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Решението означава, че Messenger ще продължи да бъде обект на по-строги европейски регулации, предназначени да ограничат влиянието на големите технологични компании и да насърчат конкуренцията на цифровите пазари.

Meta оспори пред съда решението на Европейската комисия от 2023 г., с което Messenger и платформата Marketplace бяха включени сред т.нар. gatekeepers - услуги с доминираща позиция, които играят ключова роля за достъпа на потребителите и бизнеса до цифровия пазар.

Съдът в Люксембург обаче застана на страната на Европейската комисия по отношение на Messenger и потвърди неговия статут.

По различен начин се разви казусът с Marketplace. През 2025 г. Европейската комисия отмени определението на услугата като "пазач на информационния вход", след като стана ясно, че не покрива необходимия праг за търговски потребители. Съдът посочи, че първоначалната оценка на Комисията е била базирана на непълни и хипотетични аргументи.

Актът за цифровите пазари въвежда специални задължения за големите технологични платформи, чиито услуги трудно могат да бъдат избегнати от потребителите заради доминиращото им пазарно положение.

Освен Messenger, сред услугите на Meta, определени като "пазачи на информационния вход", са още Facebook, Instagram, WhatsApp и Meta Ads.

Решението може да бъде обжалвано както от Meta, така и от Европейската комисия пред Съда на Европейския съюз, който е най-висшата съдебна инстанция на блока.

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