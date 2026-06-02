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Уязвимост в системата за поддръжка на Instagram е позволила на хакери да превземат чужди профили, като подведат AI чатбота на Meta да им предостави достъп до акаунтите. Проблемът вече е отстранен, съобщиха от компанията.

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През уикенда потребители в Reddit и X сигнализираха за серия от компрометирани профили. Сред засегнатите са профилът на Белия дом от времето на администрацията на Барак Обама, който не е бил активен от 2017 г., както и акаунтът на главния сержант на Космическите сили на САЩ Джон Бентивеня.

Сред потърпевшите е и изследователят по киберсигурност Джейн Уонг. Тя съобщава, че паролата на профила ѝ е била променена без нейно знание, а през целия ден е получавала множество заявки за възстановяване на достъпа.

Според публикувано в социалните мрежи видео атаката е използвала слабост в AI асистента за поддръжка на Meta. Нападателят първо е използвал VPN услуга, за да имитира местоположението на жертвата и да избегне автоматичните защитни механизми на Instagram.

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След това хакерът е започвал разговор с Meta AI Support Assistant и е искал към профила на жертвата да бъде добавен нов имейл адрес. Чатботът е изпращал код за потвърждение на посочения от нападателя имейл, а след въвеждането му е предоставял възможност за нулиране на паролата. Така атакуващият е можел да зададе нова парола и да поеме контрола над акаунта.

Ключовият проблем е, че в нито един момент не е било необходимо компрометиране на оригиналния имейл адрес, свързан с профила на жертвата.

Журналисти от TechCrunch са успели да потвърдят, че схемата е работела и че кодовете за потвърждение действително са били изпращани до имейл адресите, контролирани от нападателите.

Говорителят на Instagram Анди Стоун заяви в понеделник, че проблемът вече е отстранен. Засега не е ясно колко потребители са били засегнати от уязвимостта.

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