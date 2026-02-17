Със сигурност не се съхраняват в "Зона 51", допълни бившият президент на САЩ

215 Снимка: Getty Images

Изказване на бившия президент на САЩ Барак Обама в подкаст предизвика вълна от спекулации, след като той с усмивка заяви, че извънземните "са истински", но лично не е виждал доказателства за тях.

В разговор с политическия коментатор Брайън Тайлър Коен, Обама бе попитан директно дали извънземни съществуват. "Те са истински, но аз не съм ги виждал", отговори той, добавяйки, че със сигурност не се съхраняват в "Зона 51" и че не му е известно за тайна подземна структура, скрита дори от президента.

На въпрос коя е била първата тема, по която е искал информация след встъпването си в длъжност, Обама отговори шеговито: "Къде са извънземните?". Коментарите бяха направени в леката "блиц" част на интервюто, но бързо се превърнаха в повод за спекулации.

В последващо уточнение в профила си в Instagram Обама обясни, че е говорил в духа на шеговития формат. Той подчерта, че статистически вероятността за живот някъде във Вселената е висока заради огромните ѝ мащаби, но шансовете Земята да е била посещавана са малки.

По думите му по време на президентството си не е видял доказателства за контакт с извънземни цивилизации.

Темата за НЛО остава обект на официални разследвания и изслушвания в Конгреса на САЩ, което допълнително засилва интереса към подобни изказвания.

Обама и преди е използвал хумор по темата - например в участие през 2015 г. в шоуто Джими Кимъл, където се пошегува, че извънземните "упражняват строг контрол" и не позволяват разсекретяване на документи.

