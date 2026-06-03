Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Google обяви важна промяна в начина, по който уебсайтовете взаимодействат с нейните услуги, базирани на изкуствен интелект. Компанията ще даде възможност на собствениците на сайтове да избират дали съдържанието им да бъде използвано в "AI режим" и "AI преглед", като същевременно запазят позициите си в традиционните резултати от търсенето.

Изкуственият интелект

Новата функционалност ще бъде добавена към платформата Search Console и ще включва специален превключвател. Чрез него издатели, медии и компании ще могат да забранят показването на своите страници в AI отговорите на Google. Ако даден сайт се откаже от тази възможност, той няма да присъства в генерираните от изкуствен интелект обобщения и няма да получава трафик от тях, но ще остане напълно видим в стандартното търсене и в секцията Google Discover.

Решението идва на фона на продължаващите спорове между технологичните компании и създателите на съдържание. Много издатели изразиха опасения, че AI системите използват техни материали, за да генерират отговори директно в търсачката, което намалява броя на посещенията към оригиналните сайтове. С новата опция Google се опитва да даде повече прозрачност и контрол върху начина, по който съдържанието се използва в ерата на генеративния изкуствен интелект.

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Освен възможността за отказ, Search Console ще започне да предоставя и подробна статистика за представянето на сайтовете в AI услугите. Собствениците ще могат да виждат колко показвания са получили техните страници в AI резултатите, кои държави генерират най-много трафик и какво е общото им присъствие в новите функции на търсачката.

Google разкри и впечатляващи данни за популярността на своите AI инструменти. Според компанията аудиторията на "AI прегледите" вече надхвърля 2,5 милиарда потребители месечно, а "AI режимът" се използва от над 1 милиард души. Първоначално новите настройки ще бъдат достъпни за ограничен брой собственици на сайтове във Великобритания, след което постепенно ще бъдат внедрени в останалите държави по света.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
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