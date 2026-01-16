Само 100 сигнала остава да бъдат проверени за следи от друг разум

228 Снимка: AP/БТА

Програмата СЕТИ, една от най-мащабните граждански научни инициативи в историята, навлиза в последната си фаза. Останали са едва 100 сигнала, които да бъдат проверени за възможен извънземен произход. Астрономи от проекта за търсене на извънземен разум (SETI) използват китайския радиотелескоп FAST, най-големия действащ едноантенен радиотелескоп в света, за да проверят тези последни кандидати.

SETI функционираше между 1999 и 2020 г. и разчиташе на доброволци от цял свят, които даряваха изчислителната мощ на личните си компютри. Софтуерът анализираше данни, събрани от радиотелескопа "Аресибо" в Пуерто Рико, като търсеше теснолентови радиосигнали - кратки "проблясъци" на енергия с конкретна честота, идващи от определена точка в небето. В рамките на проекта бяха регистрирани около 12 милиарда подобни кандидат-сигнали.

FAST, телескопът с 500-метров апертура, започна последващото им наблюдение през юли 2025 г. Оттогава учените систематично проверяват все по-малък брой сигнали. Опитът от десетилетия изследвания обаче кара екипа да не е особено ентусиазиран. Почти всички подобни аномалии в крайна сметка се оказват резултат от земни източници на радиочестотни смущения - от сателити, радари, военни инсталации или човешка дейност, но не и от извънземни цивилизации.

Пътят от 12 милиарда сигнала до финалните 100 е бил дълъг и технологично сложен. Алгоритми, разработени в суперкомпютърните центрове на Института "Макс Планк" за гравитационна физика в Германия, постепенно са отсявали шумовете. Първо броят е намален до около един милион, после до хиляда, които са били проверени ръчно от учени. Само сто от тях са преценени като достатъчно интересни, за да заслужат ново наблюдение с FAST.

След срутването на "Аресибо" през 2020 г. FAST остава единственият инструмент, способен да извърши толкова чувствителни последващи измервания. Дори и ако нито един от сигналите не се окаже извънземен, учените подчертават, че проектът има огромна научна стойност. Той поставя нов стандарт за чувствителност при търсенето на теснолентови радиосигнали и позволява по-точно да се определи какви типове сигнали със сигурност не присъстват в наблюдаваните региони на Млечния път.

За създателите на SETI проектът далеч е надминал първоначалните очаквания. Вместо десетки хиляди участници, каквито са прогнозирали в края на 90-те, в рамките на първата година се включват милиони хора. Данните обхващат милиарди звезди и превръщат инициативата в най-чувствителното търсене на потенциални извънземни радиосигнали в големи части от небето.

Въпреки разочарованието, че досега не е открито нищо категорично, учените виждат в SETI ценен урок за бъдещите търсения. Те признават, че ограниченията на компютърната техника в края на 90-те години са наложили компромиси, които може да са довели до пропускане на реални сигнали. Не е изключено някога данните да бъдат анализирани отново - този път с помощта на съвременни методи за машинно обучение и далеч по-мощни изчислителни ресурси.

Затова, дори ако финалните 100 сигнала се окажат поредният земен шум, надеждата не изчезва напълно. Възможно е, както признават самите изследователи, доказателство за извънземен разум да е било пропуснато "на косъм" - и да чака ново поколение учени и технологии, които да го открият.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.