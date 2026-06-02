SpaceX се нарежда сред големите печеливши от проекта "Златен купол"

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Компанията SpaceX на Илон Мъск е получила нов договор на стойност 4,16 млрд. долара от Космическите сили на САЩ за разработване на спътници за откриване и проследяване на въздушни заплахи. Новината идва на фона на засиленото сътрудничество между компанията и американското правителство.

Само дни по-рано SpaceX получи и отделен договор за 2,29 млрд. долара за изграждане на военна комуникационна мрежа в ниска околоземна орбита, предназначена да подпомага наземните военни операции.

Новият проект е част от инициативата "Златен купол" на администрацията на президента Доналд Тръмп. Тя цели създаването на мащабна система за противоракетна отбрана, която според експерти може да струва над 1 трилион долара.

Договорът предвижда разработването на система от взаимосвързани спътници и сензори, които ще събират и анализират данни от различни източници. Целта е по-бързо откриване, проследяване и идентифициране на потенциални въздушни заплахи.

Новите поръчки идват в момент, когато SpaceX се подготвя за потенциално първично публично предлагане. Според публикации в американски медии компанията може да бъде оценена на над 1,75 трилиона долара.

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Критиците обръщат внимание и на политическия контекст около договорите. Илон Мъск е сред най-големите дарители в кампанията за преизбирането на Доналд Тръмп през 2024 г., като според публични данни е изразходвал близо 300 млн. долара в подкрепа на президента.

Държавните договори отдавна играят ключова роля за развитието на SpaceX. Според анализ на The Washington Post към февруари 2025 г. компанията е получила около 38 млрд. долара под формата на държавни договори, заеми, субсидии и данъчни стимули от правителството.

Освен това SpaceX остава основен партньор на американската космическа програма. Компанията вече разполага и с договор за 2,9 млрд. долара за разработването на лунен модул, който ще бъде използван в бъдещи пилотирани мисии до Луната.

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