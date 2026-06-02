Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Компанията SpaceX на Илон Мъск е получила нов договор на стойност 4,16 млрд. долара от Космическите сили на САЩ за разработване на спътници за откриване и проследяване на въздушни заплахи. Новината идва на фона на засиленото сътрудничество между компанията и американското правителство.

SpaceX

Само дни по-рано SpaceX получи и отделен договор за 2,29 млрд. долара за изграждане на военна комуникационна мрежа в ниска околоземна орбита, предназначена да подпомага наземните военни операции.

Новият проект е част от инициативата "Златен купол" на администрацията на президента Доналд Тръмп. Тя цели създаването на мащабна система за противоракетна отбрана, която според експерти може да струва над 1 трилион долара.

Договорът предвижда разработването на система от взаимосвързани спътници и сензори, които ще събират и анализират данни от различни източници. Целта е по-бързо откриване, проследяване и идентифициране на потенциални въздушни заплахи.

Новите поръчки идват в момент, когато SpaceX се подготвя за потенциално първично публично предлагане. Според публикации в американски медии компанията може да бъде оценена на над 1,75 трилиона долара.

Илон Мъск сравни технологиите си с чудесата на Исус Христос
Виж още Илон Мъск сравни технологиите си с чудесата на Исус Христос

Критиците обръщат внимание и на политическия контекст около договорите. Илон Мъск е сред най-големите дарители в кампанията за преизбирането на Доналд Тръмп през 2024 г., като според публични данни е изразходвал близо 300 млн. долара в подкрепа на президента.

Държавните договори отдавна играят ключова роля за развитието на SpaceX. Според анализ на The Washington Post към февруари 2025 г. компанията е получила около 38 млрд. долара под формата на държавни договори, заеми, субсидии и данъчни стимули от правителството.

Освен това SpaceX остава основен партньор на американската космическа програма. Компанията вече разполага и с договор за 2,9 млрд. долара за разработването на лунен модул, който ще бъде използван в бъдещи пилотирани мисии до Луната.

Бившата на Илон Мъск: Той има 10 000 лазера в космоса
Виж още Бившата на Илон Мъск: Той има 10 000 лазера в космоса

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Самоуби се "плезещият се полицай" от миналогодишните протести Днес
Самоуби се "плезещият се полицай" от миналогодишните протести
40517
"Роклята на отмъщението" на принцеса Даяна ще бъде продадена на търг Лайф
"Роклята на отмъщението" на принцеса Даяна ще бъде продадена на търг
12706
Отиде си Машината: Оцелелият в Хирошима японец, превърнал се в спортна икона Корнер
Отиде си Машината: Оцелелият в Хирошима японец, превърнал се в спортна икона
9395
Още една такса за малките пратки в ЕС от 1 ноември Бизнес
Още една такса за малките пратки в ЕС от 1 ноември
6858
Най-голямата древноримска стенна мозайка вече е достъпна за публика Impressio
Най-голямата древноримска стенна мозайка вече е достъпна за публика
2422
Ами ако просто изключим алгоритъма? Австралия иска да върне свободата на фийда URBN
Ами ако просто изключим алгоритъма? Австралия иска да върне свободата на фийда
1039
Топ 10 на европейските дестинации, които са още по-красиви през есента Trip
Топ 10 на европейските дестинации, които са още по-красиви през есента
1173
Пилето, което само си прави соса: Сочно месо с печени чушки и топяща се моцарела Вкусотии
Пилето, което само си прави соса: Сочно месо с печени чушки и топяща се моцарела
2583
Как да намерим подход към всеки зодиакален знак? Zodiac
Как да намерим подход към всеки зодиакален знак?
1515
Горещо за последно днес, предстоят валежи и рязко захлаждане Времето
Горещо за последно днес, предстоят валежи и рязко захлаждане
2280