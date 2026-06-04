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НАСА официално обяви за мъртъв марсианския космически апарат "Мейвън" (Maven) след шест месеца на радиомълчание, съобщава БТА.

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Космическата агенция на САЩ потвърди, че мисията е приключила след повече от десетилетие наблюдения. "С края на тази мисия екипът наистина преживя загубата на любим човек", каза ръководителят на проекта в НАСА Майк Моро.

Изстреляният през 2013 г. космически апарат "Мейвън", предназначен да изучава атмосферата на Червената планета, замлъкна мистериозно в началото на декември, след като премина зад Марс. Данните показват, че той е започнал бързо въртене, което е нарушило орбитата му и е изтощило бордовите батерии.

Експертна комисия, свикана от НАСА по-рано тази година, стигна до заключението, че космическият апарат е извън строя и не може да бъде възстановен. Очаква се той да остане в орбита още 50 до 100 години, преди да падне, но дотогава няма да застрашава останалите космически апарати. Разследването за причината за възникналия проблем продължава, уточнява АП.

Освен че изследваше метеорологичните условия на Марс и наблюдаваше преминаваща междузвездна комета миналата година, "Мейвън" служеше и за препредаване на данни от марсоходите "Кюриосити" (Curiosity) и "Пърсивиърънс" (Perseverance). От НАСА заявиха, че четири други апарата в орбита около Червената планета - два американски и два европейски сателита - ще поемат тази задача, така че няма да има загуба на научна информация.

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"Екипът ни е съкрушен от случилото се, но в същото време изпитваме огромна гордост от научните постижения през последното десетилетие", каза Шанън Къри от Университета на Колорадо в Боулдър, цитирана от АП. Тя допълни, че благодарение на "Мейвън" човечеството е постигнало огромен напредък в разбирането на марсианската атмосфера и нейната еволюция.

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