От агенцията все още имат надежда, че могат да спасят спътника си

Преди около седмица НАСА съобщи, че е изгубила сигнал от космическия апарат MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN), един от едва седемте земни апарата, които в момента обикалят около Марс. Контактът е прекъснат от 4 декември, а опитите за възстановяване на комуникацията засега са безуспешни.

Вече е ясно и защо е прекъснал сигнала. MAVEN е започнал да се върти неконтролируемо, след като се е "скрил зад планетата". Това усложнява значително усилията за повторно поемане на контрол, тъй като ориентацията на апарата е ключова за стабилна връзка и изпълнение на команди.

"Екипът продължава да анализира данните от проследяването, за да разбере най-вероятните сценарии, довели до загубата на сигнал", съобщават от НАСА. "Усилията за повторно установяване на контакт продължават."

MAVEN има важна роля в мисиите на Марс - той служи като комуникационен ретранслатор за марсоходите Perseverance и Curiosity, както и предоставя ценни данни за горната атмосфера на Червената планета и взаимодействието ѝ със слънчевия вятър. Тези изследвания са ключови за разбирането как Марс е загубил по-голямата част от атмосферата си и се е превърнал в днешната негостоприемна среда.

Има и лъч надежда. Според германското подразделение на радиолюбителската организация AMSAT, апаратът все още "е жив и излъчва чрез една от антените си". Сигналът е слаб, но MAVEN е засечен в режим на командно заключване с мрежата за далечен космос на НАСА в Мадрид.

Междувременно агенцията предприема мерки, за да ограничи ефекта от проблема върху работата на марсоходите. За щастие, MAVEN не е единственият сателит около Марс, способен да поддържа комуникация. Mars Reconnaissance Orbiter, Mars Odyssey и европейският ExoMars Trace Gas Orbiter продължават да функционират нормално и поемат допълнителни комуникационни задачи.

Това не е първият сериозен проблем на MAVEN. През 2022 г. апаратът влезе в защитен режим заради аномалии в сензорите за ориентация, но тогава беше успешно възстановен след близо три месеца. Дали и този път НАСА ще успее да го "спаси", остава отворен въпрос.

