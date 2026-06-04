Писателят, носител на наградите "Хюго" и "Локус", определя разговорите за съзнателен AI като форма на технологична митология

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Известният писател и есеист Тед Чанг отхвърли твърденията, че съвременните системи с изкуствен интелект могат да бъдат съзнателни или да притежават морална отговорност. В обширен анализ за The Atlantic той предупреждава, че приписването на човешки качества на чатботовете създава сериозни рискове за обществото.

Повод за коментара му е публикуваната по-рано тази година "конституция" на модела Claude на Anthropic. Документът описва ценностите и поведението, които компанията иска системата да следва. В него се съдържат формулировки, че Claude може да има "функционална версия на емоции и чувства", а моралният му статус остава "несигурен".

Според Чанг подобен език създава погрешното впечатление, че големите езикови модели притежават вътрешен живот. Той подчертава, че те не са нищо повече от статистически системи за прогнозиране на следващата дума в даден текст.

Авторът сравнява работата на чатботовете с генерирането на художествен диалог между исторически личности. Ако моделът може убедително да пресъздаде разговор между Юлий Цезар и Чингис хан, това не означава, че е създал дигитални версии на двамата владетели. По същия начин чатботът не представлява съзнателна личност, а единствено убедително изграден персонаж.

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Чанг смята, че много потребители погрешно възприемат взаимодействието с чатбот като разговор с мислещ събеседник. Според него компаниите зад тези системи често насърчават подобно възприятие, защото то увеличава ангажираността на потребителите.

Писателят посочва, че способността на моделите да създават плавен и убедителен текст не е доказателство за наличие на съзнание.

Той отбелязва, че никой не твърди, че системи като AlphaFold на Google DeepMind са съзнателни, въпреки че използват сходни невронни архитектури. AlphaFold използва същата технологична основа, като големите езикови модели, за да извършва прогнози за структурата на протеините. Разликата е, че познатите ни чатботове работят с човешки език, което естествено подтиква хората да търсят намерения и емоции зад думите.

Според Чанг истинското съзнание би изисквало нещо много повече от генериране на текст.

По думите му една подобна система трябва да разполага с тяло, сетива, способности за взаимодействие със средата и собствен опит, върху който да изгражда желания, емоции и разбиране за света.

Авторът критикува и идеята, че чатботовете могат да извършват морални разсъждения. Той твърди, че моралът е неразривно свързан със субективен опит, емоции и последствия от реални решения. Големите езикови модели могат единствено да възпроизвеждат модели на морално разсъждение, открити в обучителните им данни.

Чанг предупреждава, че представянето на AI като морален агент може да насърчи хората да прехвърлят собствената си отговорност върху алгоритмите. Според него това би довело до отслабване на способността за самостоятелно вземане на етични решения.

В заключение писателят определя разговорите за съзнателен AI като форма на технологична митология. По думите му големите езикови модели могат да окажат сериозно влияние върху икономиката и начина на работа, но няма основания да бъдат разглеждани като мислещи същества.

"Можем спокойно да пренебрегнем въпроса дали са съзнателни", пише Чанг. "Има много по-важни въпроси за бъдещето на изкуствения интелект."

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