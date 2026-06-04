Дженсен Хуанг обясни защо Nvidia няма планове за собствена игрова конзола с RTX Spark, въпреки че технологията вече го позволява

2646 Снимка: Nvidia

Въпреки че през годините Nvidia неведнъж е експериментирала с преносими игрови устройства и мобилни процесори, днес компанията има съвсем различни приоритети. По време на изложението Computex 2026 главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсен Хуанг категорично заяви, че фирмата няма намерение да разработва собствена преносима конзола, базирана на новата платформа RTX Spark.

Изказването дойде след въпрос дали новите AI процесори на Nvidia с Arm архитектура могат да послужат като основа за конкурент на устройства като Steam Deck, ASUS ROG Ally или други модерни портативни гейминг системи. Хуанг не отрече, че подобен продукт е технически възможен, но подчерта, че Nvidia е концентрирала усилията си върху много по-мащабна цел - трансформацията на пазара на персоналните компютри.

Според него компанията работи вече години наред съвместно с Microsoft и MediaTek, за да създаде ново поколение компютри с изкуствен интелект, които да предложат безпроблемна съвместимост с традиционните x86 приложения и игри. Това включва сложни предизвикателства като поддръжка на античийт системи, оптимизация на съществуващия софтуер и осигуряване на пълна функционалност за милиони потребители по света.

Думите на Хуанг са още едно доказателство за промяната в бизнеса на Nvidia през последните години. Компанията вече реализира огромната част от приходите си от центрове за данни, AI ускорители и сървърни решения, докато гейминг сегментът заема все по-малък дял от общите приходи. Според някои анализатори приходите от видеокарти и гейминг продукти вече представляват под 5% от оборота на технологичния гигант.

Въпреки това идеята за преносима конзола с RTX Spark не е окончателно изоставена. Nvidia подготвя и по-икономичен вариант на платформата, известен като N1, който би могъл да предложи достатъчно добра производителност при ниска консумация на енергия. Това означава, че в бъдеще някой от хардуерните партньори на компанията може да използва технологията за създаването на ново поколение портативни гейминг устройства, дори ако самата Nvidia не желае да бъде техен производител.

Какво променя света днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.