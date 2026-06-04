Снимка: A1 Huawei Watch FIT 5 Pro: смартчасовникът за активното лято

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Лятото винаги идва с желание за повече движение. Сутрешно кафе навън, тренировка след работа, уикенд край морето, разходка в планината или просто вечери в града, които неусетно продължават до късно. И колкото по-динамично става ежедневието, толкова повече оценяваме технологиите, които успяват да се впишат естествено в него.

Точно такъв е и Huawei Watch FIT 5 Pro - смартчасовник, създаден за хората, които искат едновременно стил, удобство и функции, които наистина използват всеки ден. До 30 юни A1 предлага модела с безжични слушалки Huawei FreeBuds SE4 ANC и до 90 дни MultiPass безплатен премиум достъп до няколко приложения.

Huawei Watch FIT 5 Pro веднага прави впечатление с дизайна си. Моделът комбинира тънък и елегантен корпус с премиум материали като сапфирен кристал и титаниева рамка, а 1.92-инчовият AMOLED LTPO дисплей с яркост до 3000 нита остава отлично видим дори под директна слънчева светлина. Това е от онези устройства, които изглеждат еднакво добре както със спортен екип, така и в офиса.

Една от функциите, които най-добре отговарят на динамичното ежедневие, е режимът "Мини-тренировка". Идеята е проста - дори няколко минути движение между работните задачи/в обедната почивка или кратко разтягане у дома се превръщат в реална стъпка към постигането на дневната цел за физическа активност. Часовникът предлага анимирани упражнения и интерактивен циферблат с панда, която реагира според движенията и активността ви - свеж и закачлив детайл, който прави тренировките една идея по-забавни.

Huawei Watch FIT 5 Pro е подходящ и за хора, които обичат спорта в различните му форми. Моделът поддържа над 100 спортни режима - от бягане и колоездене до йога, плуване и свободно гмуркане до 40 метра. Усъвършенстваната GPS система проследява маршрути с голяма точност, което е особено полезно при преходи, джогинг или активности сред природата.

И ако лятото означава повече време далеч от контакта, батерията определено е сред големите предимства на устройството. Huawei Watch FIT 5 Pro издържа до 10 дни при лека употреба и до 7 дни при типична, така че спокойно може да ви придружава през цялата седмица - от работните дни до спонтанния уикенд извън града.

Освен върху движението, моделът поставя сериозен акцент върху здравето и възстановяването. Huawei TruSense системата следи денонощно сърдечен ритъм, SpO2, сън, стрес и емоционално благополучие. TruSleep 5.0 анализира качеството и фазите на съня, а ЕКГ функцията и анализът на аритмия добавят още по-подробна информация за състоянието на организма.

В ежедневието часовникът работи като естествено продължение на смартфона - известия, музика, NFC плащания с CURVE Pay, календар, прогноза за времето, диктофон и още редица полезни функции са достъпни директно от китката. Huawei Watch FIT 5 Pro е съвместим както с Android, така и с iOS, което го прави лесен избор независимо какъв телефон използвате.

До 30 юни Huawei Watch FIT 5 Pro се предлага в A1 за 299,98 евро/586,71 лева в брой или 14,98 евро/29,30 лева на лизинг за 24 месеца с планове Unlimited. Към него клиентите получават и безжични слушалки Huawei FreeBuds SE4 ANC в черен или бял цвят по избор, които могат да заявят онлайн на a1.bg.

А с включения MultiPass идват и допълнителни възможности за активен начин на живот - премиум достъп до Huawei Health+ за 90 дни, Komoot и Naviki за 60 дни, Fiit и URURUN за 90 дни.

Huawei Watch FIT 5 Pro е от онези устройства, които лесно се вписват в ежедневието - независимо дали денят ви започва с тренировка, продължава с работа и завършва с дълга лятна вечер навън.