Връзката с апарата най-вероятно няма да се установи

670 Снимка: NASA GSFC

НАСА съобщи, че е малко вероятно да възстанови връзката с космическия апарат MAVEN, който изследва горната атмосфера на Марс от над десетилетие и служи за връзка със Земята. Контактът с апарата беше загубен на 6 декември, когато очакваната телеметрия не беше получена от мрежата Deep Space Network.

По-късно агенцията уточни, че MAVEN е започнал да се върти по неочакван начин след като е останал скрит зад Червената планета по време на орбитата си.

Вижте как изглежда Марс рез погледа на сондата на ОАЕ >> >> >>

Последното официално съобщение от 23 декември потвърждава, че опитите за повторно установяване на връзка продължават, но директорът на отдела за планетарни науки на НАСА Луиз Проктър заяви, че възстановяването е "много малко вероятно".

Опит за визуално засичане на НАСА чрез камерата Mastcam на марсохода Curiosity не е успял.

Въпреки ситуацията, други три орбитални апарата продължават да осигуряват комуникация между Марс и Земята. Проектът за нов марсиански спътник - Mars Telecommunications Orbiter - е възобновен, но без ясен график за изстрелване.

