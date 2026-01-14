Лоши новини за спътника MAVEN около Марс
Връзката с апарата най-вероятно няма да се установи
НАСА съобщи, че е малко вероятно да възстанови връзката с космическия апарат MAVEN, който изследва горната атмосфера на Марс от над десетилетие и служи за връзка със Земята. Контактът с апарата беше загубен на 6 декември, когато очакваната телеметрия не беше получена от мрежата Deep Space Network.
По-късно агенцията уточни, че MAVEN е започнал да се върти по неочакван начин след като е останал скрит зад Червената планета по време на орбитата си.
Последното официално съобщение от 23 декември потвърждава, че опитите за повторно установяване на връзка продължават, но директорът на отдела за планетарни науки на НАСА Луиз Проктър заяви, че възстановяването е "много малко вероятно".
Опит за визуално засичане на НАСА чрез камерата Mastcam на марсохода Curiosity не е успял.
Въпреки ситуацията, други три орбитални апарата продължават да осигуряват комуникация между Марс и Земята. Проектът за нов марсиански спътник - Mars Telecommunications Orbiter - е възобновен, но без ясен график за изстрелване.