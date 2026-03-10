Експерименталният летателен апарат е бърз и няма нужда от писта

1315 Снимка: DARPA

Американската агенция за напреднали изследвания в отбраната DARPA обяви официалното обозначение на нов експериментален летателен апарат - X-76. Проектът цели да комбинира възможностите на хеликоптер и реактивен самолет в една машина.

Апаратът се разработва от Bell Textron в рамките на програмата Speed and Runway Independent Technologies (SPRINT), чиято цел е създаването на летателни платформи, които могат да излитат вертикално без писта, но същевременно да достигат високи скорости, типични за реактивните самолети.

Обозначението X-76 го включва в дългогодишната американска серия експериментални X-самолети, започнала през 1946 г. с Bell X-1 - първият самолет, преминал звуковата бариера. Номерът 76 е избран символично заради предстоящата 250-годишнина от създаването на САЩ през 2026 г.

Основната идея зад X-76 е да преодолее ограниченията на съществуващите тилт-роторни самолети като V-22 Osprey. При тях големите ротори, които осигуряват излитане и хоризонтален полет, създават сериозно въздушно съпротивление при високи скорости и ограничават максималната им скорост до около 500 км/ч.

Новият апарат използва различен подход. При вертикално излитане и зависване той работи като класически тилт-ротор - турбинен двигател задвижва ротори чрез вал. Когато самолетът достигне скорост около 150-200 възела (приблизително 280-370 км/ч), ротoрите се изключват, сгъват се назад и образуват аеродинамична капсула.

След това двигателят пренасочва мощността към реактивна дюза в задната част на корпуса. Без съпротивлението от въртящите се перки X-76 може да достигне скорост около 830 км/ч.

Проектираният прототип трябва да носи товар до около 454 килограма и да има обсег приблизително 1850 километра. Разработката в момента преминава към фаза на детайлно проектиране и изграждане на прототип, а първите летателни тестове се очакват през 2027 г.

Според военните подобна машина би позволила бързо разполагане на сили без нужда от летищна инфраструктура. Това може да даде значително тактическо предимство, особено в ситуации, в които пистите са уязвими или липсват.

