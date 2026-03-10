Новата функция ще улесни превключването между често използваните езици и ще спести време на потребителите

134

Google подготвя нова функционалност за приложението Google Translate, която ще улесни значително работата с множество езици. В бета версията на приложението е открита опция за закрепване на най-често използваните езици, което ще позволи те винаги да се показват в горната част на интерфейса.

Информацията беше разкрита от специалистите на Android Authority, които са анализирали кода на версия 10.8.48.878519627.2-release на приложението. В нея се появява нов раздел, наречен "Pinned languages" ("Закачени езици"), който дава възможност на потребителите ръчно да изберат кои езици да бъдат постоянно видими.

В момента Google Translate използва динамичен списък с последно използваните езици, който може да съдържа до девет позиции. Проблемът е, че този списък се променя постоянно в зависимост от последните преводи. Новата функция ще реши този проблем, като позволи до десет езика да бъдат закрепени постоянно, независимо от това кои са използвани последно.

Управлението на новата функция ще бъде изключително лесно. Потребителите ще могат да плъзнат пръст върху даден език в списъка и да изберат иконата с карфица, за да го закрепят. Ако по-късно решат да го премахнат от закрепените езици, същият жест ще позволи да бъде използван бутонът "Разкачи".

Според анализаторите подобна промяна ще бъде особено полезна за хора, които често пътуват или работят с няколко езика едновременно. Функцията може да спести време и да направи превода по-бърз в ситуации като разговори в реално време или бързи справки по време на пътуване. Засега новата възможност се намира в етап на вътрешно тестване и Google все още не е обявила кога ще бъде достъпна за всички потребители.

