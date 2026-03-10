През последните години пазара на смартфони става все по-разнообразен. Класически, сгъваеми, хибридни и какви ли не устройства се борят за интереса на потребителите. Въпреки това има един клас устройства, където намирането на нещо добро става все по-трудно.

Почти всички производители залагат на все по-големи и тежки устройства с екрани, надхвърлящи 6.7 инча. Ако обаче търсите мощен и компактен смартфон, който не прави компромиси и се управлява лесно и с една ръка, то може да се затрудните. За щастие тази година има добра новина.

Едно Android устройство отговаря напълно на тези изисквания и се е устремило да грабне титлата компактен флагман на 2026 г. Това е Xiaomi 17 и в редовете по-долу ще научим всичко за неговите богати възможности.

Xiaomi 17
Xiaomi 17 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Дизайн и екран

Дизайнът на Xiaomi 17 следва познатата естетика на компанията от последните години, но с няколко малки промени. Формата е минималистична и изчистена. Рамките са прави и отличими, но същевременно фини и гладки. Модулът за камерите е в квадратна секция с четири отделни кръгли елемента. Три от тях са камерите, а четвъртият крие 3D ToF сензор.

Самият телефон е осезаемо компактен и лек. Това се усеща веднага, щом Xiaomi 17 бъде взет в ръка. Веднага разбирате колко приятно е да се работи с една ръка с него - без излишно протягане на пръстите, за да управлявате звука, и без тежест при по-продължителна употреба.

Гърбът е изработен от матирано стъкло, което е приятен детайл, особено като се има предвид, че някои от по-скъпите модели в серията използват композитен материал, имитиращ стъкло. Рамката е алуминиева, а дисплеят е защитен от покритието Dragon Crystal Glass. Телефонът е водоустойчив и защитен от прах, като е със сертификат IP68.

Предлагат се 4 цветови варианта - ментово зеленият Venture Green, графитен Black, нежно розовият Alpine Pink и  още по-нежно синият Ice Blue, които придават на устройството сравнително елегантен и минималистичен вид. Именно последният цветови вариант е при нас.

Xiaomi 17
Xiaomi 17 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

На предния панел се намира 6.3-инчов LTPO OLED дисплей. Панелът е с резолюция 1220 x 2656 пиксела и поддържа 12-битов цвят, което позволява много плавни цветови градиенти.Всъщност, цветовете са над 68 милиарда на брой, а точността им прави устройството подходящо и за по-тясно специализирани професионалисти, работещи с цветове.

Благодарение на LTPO технологията честотата на опресняване може да варира динамично между 1 и 120 Hz в зависимост от съдържанието на екрана. Това не само прави интерфейса изключително плавен, но и допринася за по-добра енергийна ефективност.

Поддържат се всички основни HDR стандарти - HDR10+, HDR Vivid и Dolby Vision. Яркостта е друга силна страна на панела - максимумът е 3400 нита, което гарантира отлична видимост на открито. Налична е и високочестотна PWM модулация от 2160 Hz за намаляване на напрежението в очите.

Общо взето, едва ли ще намерите по-добър компактен дисплей.

Xiaomi 17
Xiaomi 17 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Хардуер и батерия

Под капака Xiaomi 17 използва най-новия флагмански 8-ядрен чип на Qualcomm - Snapdragon 8 Elite Gen 5. Той е изработен по 3-нанометров процес и използва трето поколение Oryon ядра, което според производителя носи около 20% по-висока производителност и приблизително 30% по-добра енергийна ефективност.

Графичният ускорител Adreno 840 също предлага осезаемо подобрение спрямо предходното поколение, включително по-добра производителност при ray tracing и по-висока енергийна ефективност.

Xiaomi 17
Xiaomi 17 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

В комбинация с бързата UFS 4.1 памет и до 16 GB RAM телефонът се справя отлично с тежки приложения, многозадачност и модерни мобилни игри. 

Една от най-сериозните промени в сравнение с предишното поколение е батерията. Xiaomi 17 разполага с внушителен капацитет от 6330 mAh - значително повече от предходния модел, без това да е довело до осезаемо увеличение на размерите. На практика имате ден и половина живот на батерията при активна употреба, а при по-умерен сценарий - може би над 2 дена. Зареждането също е впечатляващо.

Смартфонът поддържа 100W жично бързо зареждане чрез технологията HyperCharge на Xiaomi, 50W безжично зареждане и до 22.5W обратно зареждане за други устройства.

Xiaomi 17
Xiaomi 17 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Камера

Добрата камера е другата важна характеристика, превръщаща Xiaomi 17 в чистокръвен компактен флагман. На гърба има три 50-мегапикселови сензори, които са подсилени с технологии от Leica.

Основната камера използва голям 1/1.3-инчов OmniVision сензор с бленда f/1.67 и оптична стабилизация. Тя предлага отлично качество и има широк динамичен диапазон, точен баланс на бялото и естествено изглеждащи цветове. Детайлът е много добър, а алгоритмите на Xiaomi се справят отлично както с пейзажи, така и с портрети. Дори при двукратно увеличение изображенията остават остри и убедителни, почти като от отделна камера.

Телефото модулът предлага 2.6x оптично приближение. Макар това да не е най-голямото увеличение в класа, качеството на снимките е много добро. Камерата създава детайлни изображения с приятни цветове и сравнително естествено боке. Тя има и много къса минимална дистанция на фокусиране - около 10 см - което я прави отлична за макро и близки кадри. При 5x дигитално увеличение резултатите също остават детайлни и без шум.

Ултрашироката камера също прави снимки с естествени цветове и има добър динамичен диапазон, но е без оптична стабилизация и без PDAF автофокус.

За селфита Xiaomi 17 използва нов 50-мегапикселов сензор с автофокус - сериозен ъпгрейд спрямо стария 32 MP модул. Снимките са детайлни, а възможността за автоматично фокусиране прави автопортретите много по-лесни и качествени. 

Xiaomi 17
Xiaomi 17 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Видео възможностите също са на високо ниво. Основната камера може да записва до 8K при 30 кадъра в секунда, а всички камери поддържат 4K при 60 fps. Поддържа се запис с кодеци H.264 и HEVC, както и Dolby Vision за HDR видео. Подобно на снимките и видеата са с много добри естествени цветове и със широк динамичен диапазон. Дори предната камера може да снима 4К с HDR10+

Наличен е и слоу-моушън режим, който снима с 960 кадъра в секунда при 1080р резолюция и с 1920 кадъра в секунда при 720р резолюция. Системата за стабилизация е една от силните страни на телефона, така че може да забравите за покупката на гимбъл. 

Xiaomi 17
Xiaomi 17 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Софтуер и свързаност

Xiaomi 17 работи с HyperOS 3, базиран на Android 16. Интерфейсът запазва познатия визуален стил на Xiaomi, но предлага по-плавни анимации и редица нови функции, свързани с изкуствен интелект и свързаност между устройства.

Един от интересните елементи е така нареченият Super Island - интерфейсен елемент около предната камера, който показва контекстна информация и бърз достъп до активни приложения. 

Xiaomi обещава и значително по-дълга софтуерна поддръжка - пет основни версии на Android и шест години обновления за сигурност. Компанията разширява и възможностите за свързаност между устройства, включително споделяне на файлове и известия не само между смартфони, но с компютри под Windows или macOS.

Xiaomi 17
Xiaomi 17 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Предлагане

Xiaomi 17 е изключително добре балансиран флагман. Той комбинира компактен размер, мощен хардуер, отличен дисплей и впечатляващ живот на батерията. Основната камера и телефото модулът се представят много силно, а селфита са на върхово ниво. Ако търсите премиум Android изживяване в компактно тяло, то Xiaomi 17 без съмнение е Топ избор през 2026 година.

Устройството може да се намери на цена около 999,00 € / 1.953,87 лв. във всички големи вериги, а повече информация за него може да откриете тук >>>

Xiaomi 17
Xiaomi 17 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

С подкрепата на: Xiaomi
